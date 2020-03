Julianne Lavertu, quand joie et performance battent au rythme de la danse

Samedi, 13 h. Julianne profite d’une pause méritée. Chaque fin de semaine, elle enseigne les rudiments de la danse afro-antillaise à des enfants de 3 à 12 ans. Dans une heure, ce sera son tour d’aller s’éreinter sur le plancher de danse.

Je ne pense pas qu’il y a eu un samedi où j’ai pu dormir plus tard que 6 h! , affirme l’adolescente de 16 ans en s’esclaffant.

Il faut dire que la danse coule dans ses veines. Sa mère, Suzan Richards Lavertu, a fondé le Cultural Arts Studio, il y a 25 ans.

Pour la directrice artistique et propriétaire du studio, Julianne détient un rare talent pour raconter une histoire à travers les mouvements qu’elle dessine avec son corps. Dans la danse, sa fille embrasse littéralement ses racines.

Je pense aussi qu’elle est une belle lumière. Non seulement pour elle-même, mais pour les autres plus jeunes qui sont en train de la regarder , souligne la maman, en jetant un regard débordant d’affection à son adolescente.

Même samedi, 14 h. Les membres de la troupe de danse Kubuli se rassemblent tranquillement dans le local ensoleillé du quartier Overbrook. La bonne humeur et le rire sont au rendez-vous.

Le groupe est tissé serré. La plupart des danseuses se connaissent depuis l’âge de trois ans.

La danse, ça me donne un niveau de confiance qu’aucun autre sport me donne. Ça me donne de la confiance et de la joie.

Julianne