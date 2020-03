Tous les bureaux d'Accès Montréal seront fermés à compter de mercredi

La Ville de Montréal fermera tous les bureaux d’Accès Montréal dès mercredi, mais elle assure que les principaux services municipaux offerts par ces points de service seront disponibles via Internet ou par téléphone.

Dans le cadre des efforts déployés par l’administration municipale pour ralentir la propagation du coronavirus, la mairesse Valérie Plante a fait cette annonce mardi après-midi.

Mme Plante a indiqué que les demandes de permis notamment de construction, de rénovation ou encore d’occupation du territoire peuvent déjà se faire par téléphone ou en ligne.

Or, lorsque l’intervention d’une personne sera nécessaire, souligne la mairesse, le service téléphonique 311 de la Ville de Montréal deviendra l’interface principale pour toutes questions impliquant la Ville.

La mairesse a aussi rappelé qu’à compter de mardi, la Société de transport de Montréal (STM) privilégiera l’entrée des passagers à bord de ses autobus par la porte arrière de façon à réduire les contacts de la clientèle avec les chauffeurs, qui assurent un service essentiel actuellement.

Elle en a également profité pour remercier tous les employés de la STM pour leur dévouement en cette période difficile.

Conseil municipal à huis clos

Le plan des sièges sera revu au Conseil municipal de façon à respecter une distance sécuritaire entre les élus. Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

Pour ce qui est de la gestion des affaires de la Ville, le conseil municipal prévu lundi prochain sera maintenu, mais il se tiendra à huis clos. Le plan des banquettes sera par ailleurs revu afin d’assurer une distance sécuritaire entre les élus.

Les membres du public qui désirent poser des questions aux élus pourront continuer de le faire par voie électronique. Les questions retenues par les élus seront choisies au hasard pour respecter le principe d’équité.

Les détails seront communiqués sous peu sur le site Internet de la Ville.

Il est à noter que toutes les consultations publiques sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Banques alimentaires

Les banques alimentaires sont un service essentiel pour les personnes vulnérables à Montréal. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Du côté des banques alimentaires, les besoins sont très importants , rappelle la mairesse Plante qui explique que plus la crise de santé publique progresse, plus les besoins des personnes vulnérables et des familles dans le besoin sont importants.

C’est pourquoi la Ville entend prêter main-forte aux banques alimentaires tant en termes de ressources humaines que logistiques. Bien entendu, la générosité des citoyens et des entreprises est toujours sollicitée.