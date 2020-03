COVID-19 : le nombre de cas annoncés augmente de jour en jour

Une analyse des cas annoncés à ce jour par les gouvernements provinciaux et fédéral montre que la course de la COVID-19 au Canada s’accélère.

Le premier cas au Canada a été annoncé à Toronto le samedi 25 janvier.

Il a fallu attendre 46 jours pour atteindre le plateau des cent premiers cas, soit du 25 janvier au 11 mars.

L’attente a été beaucoup moins longue pour atteindre les 200 cas : seulement trois jours, du mercredi 11 mars au samedi 14 mars.

Une fois cette étape passée, on a ensuite ajouté une autre centaine de cas en 24 heures seulement, du samedi 14 mars au dimanche 15 mars.

Les autorités sanitaires insistent sur l'importance des mesures de prévention. Photo : Reuters / Yara Nardi

Puis finalement, le lundi 16 mars, on a ajouté 99 cas en une seule journée.

Ralentir la progression des cas demandera une large adhésion de la population aux mesures de distanciation mises de l’avant par les gouvernements.

Selon Doris Grinspun, de l’Association des infirmières autorisées de l’Ontario, on ne va pas arrêter la transmission du virus en ce moment. On espère qu’avec ces mesures on pourra commencer à voir un ralentissement de l’accélération .

C’est pourquoi les infirmières ontariennes reprennent le message québécois aux personnes de plus de 70 ans et vulnérables.

Doris Grinspun, PDG de l’Association des infirmières autorisées de l’Ontario Photo : Radio-Canada

Toutes les infirmières demandent que les gens restent à leur domicile , affirme Mme Grinspun.

Les gens doivent penser à leur communauté et aux concitoyens qui travaillent dans le réseau de la santé. Doris Grinspun, PDG de l’Association des infirmières autorisées de l’Ontario

Selon Neil Rau, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses, l’accélération de l’ajout des cas par les différents ordres de gouvernement peut représenter une meilleure compréhension de l’étendue de la maladie.

Ça n’indique pas toujours une croissance de l’épidémie, mais parfois une reconnaissance de l’épidémie , dit-il.

Les nouveaux cas sont chaque jour plus nombreux. Photo : Associated Press / Fernando Llano

Il y a une accélération quand même, reconnaît le microbiologiste, parce qu’on a de plus en plus de décès et de cas acquis localement. Ça s’est plus important que le nombre de cas.

De fait, la proportion des cas sans historique de voyage parmi les cas annoncés n’a cessé de croître au cours des derniers jours.