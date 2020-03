Le monde agricole craint de perdre ses travailleurs étrangers

Les travailleurs dont le permis de séjour achève devront quitter le pays, mais leurs remplaçants ne pourront y entrer.

Rappelons que lundi le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a interdit l'entrée au pays pour les étrangers, à l'exception des Américains.

En entrevue mardi, le maire suppléant de Saguenay, Michel Potvin, qui est également un producteur laitier, a soulevé la question.

L'industrie agricole, surtout celle que je connais le plus, l'industrie laitière, il y a beaucoup de Guatémaltèques. Là, il n'y en aura plus parce qu'il faut qu'ils retournent chez eux et ils n'ont plus le droit d'en rentrer d'autres. Il va y avoir un problème de main-d'oeuvre. Sans compter que les industries agricoles, ce sont des petites entreprises. S'il faut que le patron tombe malade, bien, souvent, le patron est tout seul ou avec un employé et si l'employé tombe malade, là il y a un problème.

Michel Potvin, président de Promotion Saguenay et propriétaire de la Ferme Michel Potvin