COVID-19 : la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine prend le contrôle de l'aéroport

On ne répond même pas à nos courriels , se désole le maire, Jonathan Lapierre, qui ajoute ne pas avoir informé Transports Canada, propriétaire des lieux, avant de faire cette annonce.

Le maire qui dit aussi s'appuyer sur des observations de nombreux Madelinots qui dénoncent qu'il n'y ait aucun contrôle dans l'aérogare lorsque les passagers arrivent.

Le maire est tout à fait conscient que cette responsabilité n'incombe pas normalement aux autorités municipales, mais faute d'avoir eu des réponses, on agit , précise-t-il.

Conscient que l'aéroport risque d'être la porte d'entrée du virus en sol madelinot, le maire espère que les gens qui reviennent de voyage s'isoleront pendant 14 jours comme l'exige le gouvernement.

Se mettre en quarantaine ne veut pas dire aller à l'épicerie ou aller voir papa, maman, mononcle, matante ça veut dire on part de l'aéroport et on s'en va chez soi.

Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine