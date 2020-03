COVID-19 : des hôpitaux renforcent leurs mesures de contrôle pour tous les visiteurs

À partir d'aujourd'hui, toute personne arrivant à l'hôpital d'Horizon Santé-Nord (HSN), ou au site de la place Kirkwood, sera interrogée sur ses symptômes et ses antécédents de voyage récents. Des mesures semblables sont en place dans d'autres hopîtaux, dont au Centre régional de santé de North Bay.

L'hôpital sudburois a déclaré que l'accès à l'hôpital ne sera possible qu'entre 6 h 00 et 22 h 00, afin de mieux contrôler l'entrée des visiteurs et freiner la propagation de la COVID-19.

Les entrées qui demeurent accessibles au public :

Entrée principale de l'hôpital

Tour Lougheed (entrée sud) - face au bâtiment de Santé publique Sudbury et districts

Entrée principale du centre de cancérologie

Entrée de la réhabilitation (rampe d'accès face au Travel Way Inn) (de 6 heures à 18 heures)

Toutes les autres entrées sont fermées, y compris l'entrée principale de la place Kirkwood.

L'entrée du service des urgences reste cependant ouverte pour les patients 24 heures sur 24.

Dans un point de presse, le PDG du Centre régional de santé de North Bay, Paul Heinrich, a indiqué que les visiteurs seront contrôlés de façon serrée, tout comme à HSNHorizon Santé-Nord .

M. Heinrich a aussi souligné que l'ouverture d'un centre d'évaluation temporaire de la COVID-19 a permis de réduire la pression sur le personnel à l'urgence de l'hôpital.

Un tel centre a d'ailleurs été inauguré mardi sur le terrain du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay.