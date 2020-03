De nouvelles mesures pour faire face à la COVID-19 au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni présentera jeudi un projet de loi pour faire à la COVID-19, qui permettra notamment aux policiers et agents d'immigration le pouvoir d'incarcérer des personnes et de les placer en isolement si cela est nécessaire afin de protéger la santé publique.

Ces mesures que nous mettrons en place par le projet de loi d'urgence sur le coronavirus cette semaine seront utilisées seulement lorsque cela est absolument nécessaire , a déclaré mardi par voie de communiqué le ministre britannique de la santé, Matt Hancock.

Le projet de loi, qui sera présenté au parlement jeudi, permettra également aux services frontaliers de suspendre temporairement les activités dans les aéroports ou autres plaques tournantes du transport s'ils jugent qu'il n'y a pas suffisamment de ressources afin d'assurer la sécurité frontalière.

Les secteurs de la santé et des services sociaux recrutent

Le gouvernement britannique prévoit également des mesures pour encourager les travailleurs, bénévoles et retraités à soutenir les systèmes de santé et des services sociaux.

De meilleures garanties seront offertes aux travailleurs qui veulent faire temporairement du bénévolat dans ces secteurs afin qu'ils préservent leur emploi. Ces bénévoles pourront s'absenter de leur emploi principal durant un maximum de quatre semaines et recevront comme compensation un montant forfaitaire pour minimiser leur perte de revenus et leurs dépenses.

Des homologations d'urgence seront également effectuées pour les retraités du service de santé public et les travailleurs sociaux à la retraite, qui voudront retourner au travail sans pénalités. Les étudiants qui ont presque fini leur formation pourront également être homologués.

Les tâches et exigences administratives seront par ailleurs diminuées afin de permettre aux médecins de renvoyer leurs patients à la maison plus rapidement et d'offrir des lits pour ceux qui sont très malades.

Le projet de loi prévoit aussi : Assouplir les exigences pour les écoles et les services de garderie, permettant par exemple la diminution du ratio d'enseignants;

Permettre la fermeture d'établissements scolaires et de garderies;

Autoriser ceux n'ayant pas de symptômes, mais voulant tout de même se placer en isolement à être en congé de maladie dès la première journée plutôt qu'à la troisième journée;

Permettre aux petites entreprises de réclamer au gouvernement les montants déboursés pour les congés de maladie;

Accorder la tenue d'audiences par visioconférence;

Autoriser le gouvernement à restreindre ou à interdire des rassemblements ou des événements;

Assouplir des règles quant aux décès de personnes, permettant par exemple aux directeurs funéraires de faire enregistrer un décès au nom de la famille;

Le gouvernement espère que le projet de loi sera approuvé d'ici la fin du mois.

Les mesures proposées dans le texte pourront être en vigueur durant un maximum de deux ans.

Au Royaume-Uni, le nombre de décès liés à la COVID-19 a augmenté mardi, s'élevant désormais à 71 après la mort de 14 personnes en Angleterre.