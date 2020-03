Promotion Saguenay donne un répit pour le remboursement des prêts

Le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, s'attend à ce que les entreprises saguenéennes soient durement touchées par la crise actuelle de la COVID-19.

On a pris entente avec la plupart de nos créanciers, nos fonds qu'on gère, et il va y a voir un assouplissement aux prêts que Promotion Saguenay fait aux entreprises dans les modalités de remboursement. Patrick Bérubé, directeur général de Promotion Saguenay

Rappelons que Québec a ordonné la fermeture de plusieurs types de commerces et que d'autres sont touchés par une baisse marquée d'achalandage. D'ailleurs, une visite sur la rue Racine montre que déjà plusieurs entreprises ont décidé de fermer temporairement.

Plusieurs commerçants de la rue Racine ont choisi de fermer pendant la crise. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

C'est pourquoi l'organisme de développement économique s'est mis en mode solution pour venir en aide aux entrepreneurs de Saguenay. Patrick Bérubé explique les premiers gestes posés.

Nous, ce qu'on fait ce matin, première des choses, c'est que les six associations d'entreprises qui sont déjà en affaires avec nous, on va les contacter immédiatement pour s'assurer de voir c'est quoi l'état de la situation et de voir s'ils ont des besoins spécifiques. Patrick Bérubé, directeur général de Promotion Saguenay

Le ministre des Finances, Éric Girard, a par contre annoncé ce matin que la date de paiement des impôts des entreprises était repoussée au 31 juillet, question de laisser des liquidités dans les coffres.

On est en contact constant avec le cabinet de Mme Laforest [ministre régionale] pour s'assurer que les mesures mises en place au niveau provincial soient complémentaires à celles qu'on va mettre en place au niveau municipal. Patrick Bérubé, directeur général de Promotion Saguenay

De plus, Patrick Bérubé offre ses services d'aide, même aux entreprises qui ne sont pas déjà en lien avec l'organisme de développement économique. Il explique agir ainsi parce que Promotion Saguenay est d'ordre public.