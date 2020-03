COVID-19 : Ubisoft Montréal en mode télétravail

C'est ce qu'a annoncé Ubisoft Montréal dans un court tweet, mardi après-midi.

Face à la situation exceptionnelle, nous avons pris la décision de demander à nos équipes de travailler de la maison , pouvait-on lire dans la publication.

Ubisoft Montréal est de loin le plus important studio de jeux vidéo au Québec.

Ses futurs projets n'ont toujours pas été annoncés, mais le studio travaille continuellement sur Tom Clancy's Rainbow Six Siege, son jeu de tir en ligne sorti en 2015. Le titre reçoit régulièrement de nouvelles mises à jour de balance et de contenu, et devrait être offert sur les consoles de prochaine génération, la Xbox Series X et la PlayStation 5, en fin d'année.

Ubisoft Montréal n'a pas encore expliqué comment le télétravail affectera ses projets et n'a pas pu répondre à nos demandes d'entrevue dans l'immédiat.

Le compte principal d'Ubisoft a d'ailleurs publié un tweet expliquant que la santé et le bien-être de son personnel était sa priorité absolue et que l'entreprise a demandé à tous ses studios dans toutes les régions touchées par la COVID-19 de mettre en place une politique de télétravail.

Nous savons que c'est un moment difficile pour beaucoup d'entre vous, et nous sommes heureux si nos jeux peuvent jouer ne serait-ce qu'un petit rôle en vous apportant un peu de réconfort, d'évasion et de convivialité , conclut le message.

