La COVID-19 force le report de funérailles

C’est notamment le cas de l’Alliance funéraire du royaume, qui compte dix salons funéraires dans la région. L’établissement est ouvert malgré les restrictions concernant les rassemblements en période de pandémie de coronavirus.

Même si l’Alliance funéraire du royaume suggère fortement de les repousser, des cérémonies pour saluer un proche décédé pourraient malgré tout avoir lieu si des familles l’exigent. Elles seraient toutefois organisées en privé. Un groupe très restreint d’invités y seraient conviés.

On est toujours opérationnel, on rencontre toujours les familles pour la planification de funérailles et les préarrangements, sauf qu’on leur propose de reporter les funérailles à plus tard. Alain Girard, directeur général

Le directeur général Alain Girard mentionne que la mesure a aussi pour but de protéger le personnel, dont le quart est composé d’employés de 70 ans et plus.

La situation est la même à la Résidence funéraire du Saguenay, située dans l’arrondissement de Jonquière. La directrice générale, Brigitte Deschênes, affirme que des familles ont tout de même fait le choix de célébrer des funérailles. Des mesures seront toutefois mises en place afin d'assurer la santé et la sécurité de tous.

Les gens se comportent très bien. On a mis en place des mesures d’hygiène exceptionnelles. Brigitte Deschênes, directrice générale de la Résidence funéraire du Saguenay

Les consignes seront en vigueur aussi longtemps que la situation l’exigera.

Avec les informations de Thomas Laberge