La Saskatchewan crée un comité pour réfléchir à la transition vers les classes à distance

Le groupe, qui a commencé ses travaux lundi, est composé de membres du ministère de l’Éducation et de nombreux intervenants du milieu de l’enseignement dans la province.

Il veillera notamment à ce que les ressources pour les élèves et les enseignants soient accessibles et que la logistique liée à la transition vers les classes à distance soit adéquate, précise la province dans un communiqué.

J’ai pleinement confiance que nos partenaires dans le secteur de l’éducation feront les meilleures recommandations possibles alors que nous retirons les élèves de la maternelle à la 12e année des écoles , indique le ministre de l’Éducation, Gordon Wyant.

Le Conseil des écoles fransaskoises s’organise lui aussi

Dans un courriel adressé aux parents et aux tuteurs d’élèves francophones en Saskatchewan lundi, le directeur général du Conseil des écoles fransaskoises (CEF), Ronald Ajavon, mentionnait que la journée du 20 mars était prévue à l’horaire du personnel afin de préparer les cours en ligne.

Les élèves seront dispensés de cours dès la semaine prochaine, a spécifié Ronald Ajavon.

Un suivi rigoureux et nécessaire avec les élèves en difficulté

Un psychologue spécialisé en éducation qui enseigne aussi à l’Université Laval, Égide Royer, affirme que la fermeture des écoles pour une longue période peut entraîner de graves problèmes chez les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage.

Il invite d’ailleurs les enseignants, qui connaissent bien les jeunes de leur classe, à travailler en collaboration avec les parents de ceux qui ont plus de difficulté afin de s’assurer que ces élèves continuent de faire les efforts à la maison.

Si on envisage que les écoles soient fermées pendant un mois et demi, deux mois ou plus, c’est documenté que les effets sont beaucoup plus importants lors du retour en classe pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage , explique-t-il.

Égide Royer souligne que les statistiques montrent que 4 jeunes sur 10 qui ont des difficultés d’apprentissage n’obtiennent pas leur diplôme d’études secondaires et qu’il ne faudrait pas que la fermeture des écoles n’entraîne une augmentation de ce taux.

Avec les informations d’Elsie Miclisse