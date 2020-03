Des centres d’entraînement font bouger les gens via Internet

Des salles de conditionnement physique de l’Abitibi-Témiscamingue se tournent vers Internet pour inciter la population à continuer de bouger, alors que de plus en plus de gens sont confinés à leur résidence.

Ces entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes dimanche afin d’aider à endiguer la propagation du coronavirus au Québec.

Ces fermetures forcées ont incité certains centres à lancer des capsules gratuites d’entraînement, de crossfit ou de yoga en ligne. C’est notamment le cas du Cyclotonus de Val-d’Or, du Centre sportif Mudra de Rouyn-Noranda et de Intelligent Training, de Témiscaming.

On voulait mettre un peu positif dans la pandémie, raconte Nathalie Pichette, copropriétaire du Cyclotonus. Je comprends qu’il faut être confiné, mais il y a moyen rendre ça un peu plus positif. On doit pouvoir s’amuser, faire sortir du stress et secréter de l’endorphine. On se sent pas mal mieux après.

Mme Pichette explique que les capsules, gratuites et ouvertes à tous, s’avèrent très populaires, générant même plus de 3 000 visionnements. On reçoit beaucoup de commentaires très positifs. On sent qu’on faisait partie d’une routine pour les gens , souligne-t-elle.

Pour ces entreprises, ce service est aussi une façon de passer à travers la crise en attendant de savoir quels seront les impacts économiques exacts et quel sera l’appui des gouvernements.