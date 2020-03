Création d’une plateforme pour aider les restaurateurs trifluviens

Déjà, 24 restaurateurs ont manifesté leur intérêt à se joindre au mouvement. D’ici mercredi, sur le site www.resto3r.com  (Nouvelle fenêtre) , on retrouvera donc des détails sur les restaurants qui restent ouverts, qui offrent un service de livraison ou de traiteur.

On souhaite mobiliser l’ensemble des restaurateurs de Trois-Rivières, se réjouit Yves Beaudoin, copropriétaire du restaurant Le Brasier 1908 à Trois-Rivières. On veut répondre aux questions de la population. Sur un même site, on sera capable de donner toute l’information.

J’encourage les restaurateurs à s’inscrire dans cette démarche, à mettre leur nom sur le site et le moment venu, j’encourage les clients trifluviens, mais aussi les gens de l’extérieur à participer à cette démarche massivement. Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

On a une très belle offre culinaire à Trois-Rivières, martèle monsieur Beaudoin, en insistant sur la nécessité d’agir rapidement pour assurer une saison touristique estivale viable. Le focus, on l’a mis beaucoup sur les restaurateurs indépendants, pas des grandes chaînes, qui doivent passer à travers le défi planétaire qu’on a.

Les restaurateurs qui souhaitent joindre le groupe peuvent téléphoner au 1-873-387-1900. Cette ligne téléphonique sera ensuite dédiée aux citoyens qui veulent obtenir de l’information à ce sujet.