7 ans de prison pour 7 ans d'agressions sexuelles

Coupable de multiples agressions sexuelles sur une victime d'âge mineur, le septuagénaire Réal Paul devra passer les sept prochaines années derrière les barreaux.

C'est ce que la juge Denise Descôteaux a décidé le 16 mars lors du prononcé de la sentence, au palais de justice de La Sarre.

Le résident de Val-St-Gilles, en Abitibi-Ouest, avait reconnu sa culpabilité sur 11 chefs d'accusation lors d'une audience précédente.

La Couronne, représentée par l'entremise de Me Annie Sills-Massicotte, demandait sept ans moins la détention provisoire alors que la défense demandait cinq ans. La juge Denise Descôteaux a finalement opté pour la suggestion de la Couronne.