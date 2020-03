L’adaptation au télétravail difficile à la Ville de Sherbrooke

On est conscients que c’est une situation exceptionnelle. Je ne veux pas tomber sur la tête de personne, mais le syndicat trouve que la Ville n’en fait pas assez pour assurer la protection et la santé de ses employés , déplore le conseiller syndical au Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke, Gaétan Desnoyers.

Le conseiller syndical soutient qu’il est particulièrement difficile pour les employés d’obtenir l’autorisation de leur superviseur pour effectuer du travail à la maison. Le télétravail, c’est la dernière solution, alors que ça devrait être la première. Il rapporte que certains employés se sont fait refuser le télétravail puisqu’ils ont un enfant à la maison et que ce dernier nuira à leur concentration. Selon lui, la Ville a une ancienne philosophie et ne comprend pas que le télétravail dans la situation actuelle sert justement à arranger les parents qui doivent garder leurs enfants chez eux.

Gaétan Desnoyers assure que les employés sont prêts à modifier leur horaire de travail et à reprendre des heures une fois la situation rétablie. Il craint présentement que des employés doivent plutôt s’absenter du travail pour cause de maladie ou encore pour s’occuper de leurs enfants. Il espère qu’ils n’auront pas alors à prendre leurs congés annuels ou encore des congés sans solde.

Fermer les bâtiments municipaux

Le syndicat aimerait aussi que la Ville de Sherbrooke ferme au public ses bâtiments municipaux à l’instar de ce qui a été fait au cours des derniers jours dans d’autres municipalités estriennes.

M. Desnoyers assure que les employés désirent poursuivre les services à la population, mais par téléphone ou en ligne plutôt que par les comptoirs de service.

Ils ont fait leur conseil [municipal] à huis clos hier soir [...] si c’est bon pour eux, c’est bon pour nous aussi. Gaétan Desnoyers, conseiller syndical au Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke