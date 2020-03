Services de santé Alberta met fin à des contrats de radiologistes

Environ 200 radiologistes craignent pour leur emploi après que Services de santé Alberta (AHS) a annoncé que ses contrats avec trois gros cabinets de radiologie prendraient fin dans un an.

Les cabinets emploient la moitié des radiologistes de la province.

Ils sont perplexes et démoralisés qu’au milieu d’une pandémie [cette annonce] était une priorité , explique le président de la Société des radiologistes de l’Alberta, Robert Davies. Nous sommes des travailleurs de première ligne, extrêmement importants pour le diagnostic et le traitement de la COVID-19.

AHS a confirmé avoir donné un préavis d’un an à plusieurs fournisseurs de services de radiologie de Calgary et d’Edmonton.

Les contrats remontent à novembre

M. Davies est d’autant plus surpris par l’annonce que les contrats entre AHS et Medical Imaging consultants, Mayfair et EFW datent du mois de novembre. Selon lui, les négociations avaient abouti à une diminution rétroactive de 12 % des frais de radiologie.

On a vraiment l’impression que dès qu’AHS a eu son chèque en main, elle a annoncé la fin des contrats. Robert Davies, Société des radiologistes de l'Alberta

Dans un courriel, le porte-parole du ministre de la Santé, Steve Buick, a affirmé que la fin des contrats permettra de réduire les frais pour les rendre comparables aux dépenses des autres provinces comme la Colombie-Britannique et l’Ontario. Les économies devraient être investies pour réaliser plus de services de radiologie.

Avec les informations de Robson Fletcher