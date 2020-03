Annulée à cause du coronavirus, Mademoiselle Julie sera présentée en radio-théâtre

On va la présenter comme si on était en temps de guerre, en 1942 , a lancé à la blague le metteur en scène Serge Denoncourt, en entrevue à l’émission Tout un matin.

Les auditeurs et auditrices découvriront ainsi « tout le spectacle, sans le visuel, juste pour se dire que le théâtre, ça peut servir aussi à se réunir autour d’un poste de radio ou d’un iPhone », a ajouté le metteur en scène.

Une mesure qui permet au moins de faire découvrir l’oeuvre sur laquelle l’équipe a planché durant des mois, que Serge Denoncourt compare désormais à une « fausse couche ».

Ça ne sera pas abouti, ça ne sera pas présenté. On ne sait pas comment réagir, parce que ça ne nous est jamais arrivé , a-t-il admis.

À lire aussi : COVID-19 : Québec prend les grands moyens

Se sentir inutile

Le metteur en scène a expliqué que le plus dur pour le milieu des arts vivants, c’est le sentiment de ne pouvoir rien faire pour aider la population.

En temps de crise, normalement, les artistes se réunissent pour faire des spectacles, pour présenter des trucs, pour rassembler les gens, et là, on ne peut même pas servir à ça. On se sent un peu inutiles , s’est-il désolé. Les gens qui font du théâtre, qui font du live, on ne sert absolument à rien. C’est une crise pour tout le monde.

Un avenir incertain

Le metteur en scène avait également des projets pour l’année en cours, et l’année suivante, mais dans tout le milieu, on ignore pour l’instant quand les spectacles pourront être repris, ou encore s’ils devront être annulés. On n’est pas capable de prévoir ce qu’on va faire. On ne sait pas quand on va avoir du boulot, a-t-il rappelé.

Mademoiselle Julie, d’August Strindberg, sera présentée jeudi soir sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première. La pièce met en vedette Magalie Lépine-Blondeau, David Boutin et Louise Cardinal.