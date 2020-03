Les dons de sang se multiplient après l’appel de François Legault

Le centre Plasmavie de Chicoutimi a vu son nombre de dons presque tripler après la conférence de presse du chef de la Coalition avenir Québec. Mardi, l’endroit est encore très achalandé.

Les chaises sont occupées par des habitués, mais aussi par des citoyens qui n’ont pas l’habitude d’un tel exercice.

Ça faisait plusieurs années que je n’avais pas donné du sang et je me suis dit que c’était une belle occasion , confie l’un des donneurs rencontrés sur place.

Une autre en est à sa toute première expérience.

La direction s'attend à d’autres journées occupées cette semaine.

Mardi, ça entrait par groupes d’une dizaine de personnes en même temps. On a essayé de tous les garder, mais on a dû en retourner quelques-uns et reprendre des rendez-vous.

Diane Larouche, coordonnatrice