Des aînés réfractaires aux mesures imposées par le gouvernement dans le cas de la COVID-19

Il y a quelques jours, le premier ministre du Québec demandait aux aînés de 70 ans et plus de rester chez elles afin d'éviter de les mettre à risque en période de pandémie de la COVID-19. Selon la titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, Marie Beaulieu, cette résistance pourrait être attribuable à un manque d'information.

Différents facteurs peuvent expliquer ces comportements selon la spécialiste. Les gens de 70 ans et plus vivent un impact qui est plus grand que l'ensemble de la population, mais d'emblée une distanciation sociale c'est difficile pour tout le monde , explique Marie Beaulieu.

Parmi les personnes âgées qui résistent, Marie Beaulieu estime que certains individus peuvent être mal informés sur la situation ou n'ont pas un portrait global des enjeux. De plus, ils pourraient ne pas comprendre pourquoi ces mesures ont été mises en place.

Il y a aussi la catégorie des invincibles, des gens qui pensent que c'est fait pour les autres et que la pandémie ne les atteindra pas. Mais, le groupe qui m'inquiète davantage ce sont les inconscients qui pensent être en mesure de s'en sortir même s'ils contractent le virus.

Une des solutions à ce problème pour la titulaire de la Chaire de recherche est de mandater une personne de confiance dans l'entourage de l'aîné afin que le bon message et les consignes d'usages soient respectés.

Une des façons d'entrer en contact avec eux c'est de leur demander qu'est-ce qu'ils ont entendu sur la COVID-19 et ce qu'ils retiennent. Il peut être utile aussi d'expliquer à cette personne que nous sommes inquiets pour elle et que nous souhaitons que les mesures mises en place soient appliquées pour les préserver. Marie Beaulieu, titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées

Pour Marie Beaulieu, le dialogue dans ce genre de situation est important et il faut adopter un ton qui ne sera pas confrontant. Il faut s'assurer de ne pas les choquer ou qu'ils pensent que leur point de vue n'est pas entendu. Rappelez-leur pourquoi il faut cesser les contacts sociaux et que vous voulez les protéger .

