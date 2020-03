Une personne hospitalisée à Ottawa en raison de la COVID-19

Une personne de plus de 60 ans atteinte de la COVID-19 est hospitalisée à Ottawa, selon la mise à jour de Santé publique Ottawa (SPO) mardi.

Toutefois, aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été détecté à Ottawa et dans l’est ontarien depuis 24 heures, selon la plus récente mise à jour du ministère de la Santé de l’Ontario.

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) a affirmé en conférence téléphonique mardi après-midi que 92 % des cas de COVID-19 à Ottawa sont reliés à des voyages.

La SPOSanté publique Ottawa prévoit le retour de plusieurs voyageurs au cours des prochains jours. Elle demande à ces personnes de s'isoler et de rester à la maison pendant 14 jours.

La docteure Vera Etches, médecin-chef en santé publique, encourage la population à consulter le site Internet de la SPOSanté publique Ottawa afin d'être au courant des plus récentes informations. Le site dispose maintenant d'informations sur la distanciation sociale  (Nouvelle fenêtre) .

La Ville d'Ottawa suspend tous ses services en personne et non essentiels pour s'ajuster à la déclaration d'urgence sanitaire du gouvernement Ford. Les services d'urgence et essentiels sont maintenus pour répondre aux besoins des Ottaviens. Les services pouvant être offerts à distance demeurent accessibles à la population.

La Ville continuera de fournir des services essentiels suivants : les premiers intervenants d’urgence, y compris le personnel d’incendie, les ambulanciers paramédicaux et le personnel de la santé publique;

les communications de première ligne pour les services d’urgence 9-1-1, Santé publique Ottawa, Services des recettes et les centres d’appels 3-1-1;

les services d’aide sociale;

les biens, les travaux publics et les activités clés, y compris les services d’eau, les services routiers et de la circulation et le déneigement;

les travailleurs de première ligne qui servent les plus vulnérables dans la collectivité, y compris les soins de longue durée;

les services de transport en commun;

la collecte des déchets et des matières recyclables;

les services d’application de règlements;

l’intervention médicale d’urgence;

les enquêtes des plaintes au sujet des ambulanciers paramédicaux;

le programme des ambulanciers paramédicaux communautaires. Source : Ville d'Ottawa

Le transport en commun demeure accessible à la population.

Le nombre total de personnes atteintes par la COVID-19 dans la capitale fédérale est donc toujours de 13. Un test s'est avéré positif dans l'est ontarien. Dans la province, 8 nouveaux cas ont été répertoriés en 24 heures, ce qui porte le total de personnes atteintes en Ontario à 185.

Huit cas de coronavirus ont également été détectés à la base militaire de Trenton. Il s'agit de personnes qui revenaient de voyage à bord du bateau de croisière du Princess Diamond.

L'Ontario a décrété l'état d'urgence sanitaire mardi, en raison de la pandémie de coronavirus. Un aîné ontarien quiavait attrapé le virus a perdu la vie, mais la ministre de la Santé, Christine Elliott, ne sait pas pour l'instant si la COVID-19 est la cause du décès.

En Outaouais, aucun cas n’a été confirmé depuis le début de la crise.

Des centaines de tests effectués chaque jour

À Ottawa, des centaines de tests de dépistage de la COVID-19 sont effectués quotidiennement. En plus du centre de dépistage, certains tests sont effectués à l'Hôpital d'Ottawa et au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO).

Tests de dépistage à Ottawa 13 mars : 250

14 mars : 327

15 mars : 248

16 mars : 289 Source : Hôpital d'Ottawa

En Outaouais, le centre de dépistage de Gatineau peut tester 56 personnes par jour.