Pas de nouveau cas de la COVID-19 à Ottawa

Aucun nouveau cas de la COVID-19 n’a été détecté à Ottawa et dans l’est ontarien depuis 24 heures, selon la plus récente mise à jour du ministère de la Santé de l’Ontario.

Le nombre total de personnes infectées au coronavirus dans la capitale fédérale est donc toujours de 13. Un cas a été testé positif dans l'est ontarien. Dans la province, huit nouveaux cas ont été répertoriés depuis 24 heures, ce qui porte le total de personnes atteintes en Ontario à 185.

Huit cas de coronavirus ont également été détectés à la base militaire de Trenton, des gens qui revenaient du bateau de croisière Pincess Diamond.

L'Ontario a décrété l'état d'urgence sanitaire mardi, en raison de la pandémie de coronavirus. Un aîné ontarien qui avait été infecté est mort, mais la ministre de la Santé, Christine Elliott, ne sait pas pour l'instant si la COVID-19 est la cause du décès.

En Outaouais, aucun cas n’a été confirmé depuis le début de la crise.

Des centaines de tests effectués chaque jour

À Ottawa, des centaines de tests de dépistage de la COVID-19 sont effectués quotidiennement. En plus du centre de dépistage, certains tests sont effectués à l'Hôpital d'Ottawa et au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario.

Tests de dépistage à Ottawa 13 mars : 250 14 mars : 327 15 mars : 248 16 mars : 289 Source : Hôpital d'Ottawa

En Outaouais, le centre de dépistage de Gatineau peut tester 56 personnes par jour.