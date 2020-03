COVID-19: des restaurateurs proposent des alternatives

Les restaurateurs de l’Outaouais privilégient les commandes pour apporter et les services de livraison à la suite des nouvelles mesures du gouvernement québécois.

Le gouvernement du Québec a déclaré l'urgence sanitaire le 14 mars dernier interdisant les rassemblements de plus de 250 personnes.

Le 15 mars, la fermeture des bars et des restaurants à buffet est annoncée. Les restaurants qui n'offrent pas de buffets sont autorisés à poursuivre leurs activités. La clientèle doit cependant être réduite de moitié en plus d'instaurer des mesures de distanciation entre les clients et les employés.

Les restaurateurs sont autorisés à poursuivre leurs activités de service au volant et de prêt-à-emporter.

En moins de 48 heures, le chef propriétaire du traiteur Les flavoureux, Raphaël Morneau-Bérubé, a mis sur pied une plateforme de vente en ligne pour la livraison à domicile. Dès le 24 mars, les clients pourront recevoir leurs plats commandés en ligne.

On a été capable de développer un système de livraison (...) en moins de 48 heures et on est bien fier de ça. Raphaël Morneau-Bérubé, chef propriétaire du traiteur Les flavoureux

En succursale, les mesures d’hygiène sont renforcées et un seul client est admis à la fois.

M. Morneau-Bérubé estime que près de 80 % des revenus de l’entreprise sont perdus avec l’annulation de la totalité de ses événements corporatifs.

Le propriétaire mise maintenant sur le prêt-à-emporter pour faire face à la crise. Selon lui, les petites entreprises possèdent une capacité de résilience plus grande que les grosses entreprises.

On est une petite entreprise donc notre capacité d’adaptation et de résilience est parfois plus élevée que celle des grandes institutions Raphaël Morneau-Bérubé, chef propriétaire du traiteur Les flavoureux