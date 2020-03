Le gouvernement Trudeau fera connaître demain son plan d’aide économique pour les particuliers et les entreprises. Selon nos informations, Ottawa pourrait s’appuyer sur des mécanismes existants comme l’Allocation canadienne pour enfants et de nouveaux outils pour venir en aide aux Canadiens.

Selon nos informations, le plan de plusieurs milliards présenté par le gouvernement fédéral demain sera majeur et complet et vise à apaiser les pressions financières qui pèsent sur les Canadiens.

Une source gouvernementale indique que le ministère des Finances gère le programme comme un mini-budget . L'argent n’a pas d'importance, en situation de crise, on doit aider les gens , a ajouté cette personne sous le couvert de l’anonymat.

À l’émission Première heure, mardi, le premier ministre Justin Trudeau a donné des indices des mesures qui seront annoncées. Son gouvernement compte rendre plus accessibles les prestations d’assurance-emploi.

On va assouplir l'accès pour ceux qui se qualifient en termes d'heures nécessaires , a-t-il déclaré.

Justin Trudeau est allé plus loin. Il va y avoir quand même beaucoup de gens qui n'auront tout simplement pas accès à l'assurance-emploi, et pour ces gens-là, on va mettre en place les mesures d'aide directes qui vont pouvoir servir de remplacement de revenu, pour s'assurer que les gens puissent faire leurs emplettes, payer leur loyer , a déclaré le premier ministre.

Une source indique qu’Ottawa pourrait se servir de canaux existants, comme l’Allocation canadienne pour enfants pour mettre de l’argent dans les poches des Canadiens rapidement. De nouveaux mécanismes pourraient aussi être créés pour fournir une aide directe.

Des experts, comme l’ancien directeur parlementaire du budget Kevin Page, ont estimé que ce plan d’aide fédéral pourrait dépasser les 25 milliards de dollars.

Nous pouvons nous attendre à ce que le gouvernement fédéral dévoile un plan d’aide stimulation économique de l’ordre de 25 à 50 milliards ( 1 à 2 % du PIB) , a écrit M. Page dans une lettre d’opinion publiée dans le Globe and Mail.

Des mesures seront aussi annoncées pour venir en aide aux entreprises et faire le pont avec des éléments qui ont déjà été rendus publics.

La ministre fédérale du Revenu a aussi indiqué que son gouvernement songeait à repousser la date butoir pour soumettre une déclaration de revenus, comme l'a fait Québec mardi matin.

La date du prochain budget fédéral, qui était prévu pour le 30 mars, est toujours incertaine.

Des experts comme Clément Gignac, économiste en chef de l'Industrielle Alliance, et Stéfane Marion, économiste en chef de la Banque Nationale, estiment que le déficit va passer d'environ 20 milliards à 100 milliards dans la foulée de la crise.