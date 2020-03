COVID : le tournage de District 31 interrompu pour la journée

La décision a été prise mardi matin, car des scènes extérieures devaient être tournées et que l'équipe avait des inquiétudes. Le tournage pourrait reprendre demain dans les studios, mais la décision de continuer de tourner sera prise mardi soir, selon le porte-parole de Radio-Canada Marc Pichette. Mardi après-midi, la production tentait de trouver des solutions pour reprendre le tournage.

Lors d’une entrevue donnée à Tout un matin lundi soir, la productrice Fabienne Larouche disait suivre à la lettre les recommandations du gouvernement du Québec.

Toutefois, elle était consciente que tout pouvait changer du jour au lendemain et avait assuré qu’elle agirait avec prudence pour garantir la sécurité de l’équipe. On a pris des mesures sanitaires. Les studios sont nettoyés à l’eau de javel tous les jours, on a des boîtes à lunch pour tout le monde, des masques, des gants, du savon, du Purell, du papier. On n’utilise plus de micro sans fil, mais des perches. Il reste 9 jours de tournage et on suit ça de très près , expliquait la productrice en entrevue avec Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle de Tout un matin.

Il est encore trop tôt pour savoir si la diffusion de la populaire série va en être affectée et si la fin de la saison sera modifiée.

Le scénario a déjà été modifié

Avant même que le tournage ne soit interrompu, le scénariste de la série, qui avait fini l’écriture, Luc Dionne, avait dû y apporter des modifications.

La production a dû éliminer un nouveau personnage qui devait entrer en scène pour les deux dernières semaines. Il était joué par un acteur qui revenait de Floride et qui a été mis en quarantaine. Luc a repris les textes et on a donné ça à un autre personnage , souligne la productrice.

Par ailleurs, lundi, l’équipe technique a demandé qu’une scène qui devait se dérouler dans un hôtel miteux soit transférée à l’extérieur, ce que la production a accepté sans problème. On travaille tous ensemble à bien finir ce tournage. On espère que ça va fonctionner, mais si le premier ministre Legault nous demande d’arrêter la production, on va le faire sans hésitation. La santé du monde est plus importante qu’une émission de télévision , avoue Fabienne Larouche.

Même Luc Dionne est en quarantaine chez lui, car il est revenu de la France la semaine dernière.

Le dernier épisode de District 31 devrait normalement être diffusé le jeudi 16 avril sur les ondes d’ICI Télé.

Par ailleurs, il a été aussi confirmé début janvier qu'une 5e saison est prévue.