Des classes de danses urbaines gratuites en ligne pour bouger

C’est en live à 16 h tous les jours , souligne le fondateur et président de Studio Party Time, Guildo Griffin. Tous les jours, on va varier les niveaux d’âges et les catégories de niveaux, il va y avoir du débutant, de l'intermédiaire et de l’avancé, on va varier avec nos professeurs.

Pendant la première semaine de programmation, des danseurs vedettes de l’émission Révolution offriront des cours d’une heure: The Frienzz le 17 mars et MARVL le 20 mars.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Chaque jour à 16 h, les professeurs du Studio Party Time offriront gratuitement un cours virtuel sur leur page Facebook. Photo : Radio-Canada

Spécialisée en hip-hop, Cassanda Boivin a offert le premier rendez-vous de cette série inédite de cours en ligne. Le but c’est de bouger, d’avoir chaud et de faire de l’exercice. Il y a des parties plus difficiles, d’autres faciles, c’est vraiment pour avoir du plaisir!