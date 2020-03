Une médecin d’Edmundston coincée au Maroc

La Dre Josée Martin fait partie d’un groupe qui s’est rendu au Maroc le 4 mars dernier pour participer à un congrès médical et du coup, en profiter pour prendre des vacances. À ce moment, dit-elle, il n’était pas encore question d’une crise.

Elle était peu inquiète.

Il y avait un cas finalement le matin quand je suis partie au Maroc et personne ne demandait rien dans tous les aéroports par rapport au coronavirus. C’était zéro à ce moment là. Il n’y avait aucune vérification sauf une petite affiche qui nous demandait si on était déjà venus au Maroc et si on avait été dans des pays comme l’Italie, l’Iran, le Japon et la Chine. C’était vraiment tout ce qui était demandé. Ce n’était vraiment, aucunement une crise , affirme la résidente d’Edmundston.

Mais la situation a évolué rapidement. Après quelques jours, on a déclaré qu’il y avait pandémie. Le congrès médical auquel le groupe devait participer a été annulé.

La Dre Martin devait rentrer le 20 mars, mais son vol, comme tous les autres a été annulé.

Le groupe s’est retrouvé bloqué au Maroc.

On est extrêmement anxieux. Josée Martin

Le groupe comprend trois médecins, une adolescente de 16 ans et une dame de 82 ans, précise Mme Martin. Deux membres du groupe sont des citoyens américains, mais ils connaissent les mêmes difficultés que les Canadiens, selon elle.

Depuis plusieurs jours, les agences de voyage du groupe n’arrivent pas à trouver d’autres vols en raison des restrictions imposées par les autorités marocaines, dit-elle.

On a même essayé, hier, d’avoir un avion privé qui nous amènerait à Londres. Au moins, on serait sortis du Maroc. Mais c’est le Maroc qui ne veut pas nous laisser partir. Alors, on ne peut pas partir même si on essaie de payer un avion privé , affirme la Dre Martin.

Il n’est pas possible non plus de quitter le pays autrement pour le moment. Les frontières avec l’Algérie sont fermées et les traversées pour aller en Espagne, il n’y a aucune possibilité. Alors, c’est sûr que non , dit-elle.

Le groupe n’a pu obtenir l’aide de l’ambassade canadienne au Maroc.

« Il n’y a rien, rien, rien »

On sait qu’il y a d’autres pays qui envoient des avions malgré le fait que le Maroc ne veut pas laisser partir les gens. On sait que la France, l’Allemagne, l’Autriche envoient des avions pour rapatrier leurs citoyens. On sait que c’est quand même possible, mais on a vérifié avec l’ambassade [canadienne] et ils nous disent vraiment de nous arranger par nous-mêmes , déplore Josée Martin.

Les Canadiens espèrent obtenir l’aide des autorités du Maroc ou du Canada.

De notre côté, on a vérifié tous les vols. Il n’y a rien, rien, rien. On a vraiment cogné à beaucoup de portes et il n’y a rien qui se passe. Je pense qu’il faudrait que soit le roi [du Maroc], soit que le gouvernement décide que notre vol peut s’en aller. Ce sont les deux seules solutions que l’on voit. On croit que le Canada peut faire quelque chose parce qu’au moins trois autres pays l’ont fait , ajoute Josée Martin.

Entre-temps, la Dre Martin reste à l’hôtel, mais elle craint manquer bientôt de moyens pour y demeurer à long terme.

Depuis hier, tout est fermé: les cafés, les marchés, tout. On peut aller à l’épicerie, en tout cas jusqu’à hier. Notre hôtel est encore correct, mais il n’y a presque plus personne. C’est un hôtel luxueux qu’on avait choisi parce que qu’on s’attendait à un voyage de deux semaines. Mais je ne peux pas me permettre de rester là pendant un mois , s’inquiète-t-elle.

L’épreuve est d’autant plus difficile et stressante pour elle puisqu’elle se sent coupable de ne pas pouvoir donner un coup de main à ses collègues au Nouveau-Brunswick en pleine crise.

Josée Martin dit se sentir désolée pour ses collègues à Edmundston qui ne peuvent compter sur elle en son absence prolongée.

Malheureusement, arrive le corona et je ne suis pas là. Je ne peux pas les aider. Ils mettent les bouchées doubles. Je m’attends en arrivant à la maison qu’il faudra que je fasse une quarantaine. C’est sûr. Donc, si je peux arriver le plus tôt possible, ça va être ça , partage Josée Martin.

La semaine dernière le gouvernement a demandé à tous les Canadiens à l’étranger de rentrer au pays.