Coronavirus : ouvert ou fermé au Bas-Saint-Laurent?

La crise entourant la pandémie de la COVID-19 perturbe un grand nombre d’activités et de services aux citoyens. Pour vous y retrouver, nous mettrons à jour quotidiennement une liste vous permettant de savoir à quels services vous pouvez toujours avoir accès ou non.

SERVICES DE SANTÉ

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent doit publier sous peu la liste des services qui sont maintenus et de ceux qui seront suspendus pendant la durée de la pandémie.

**IMPORTANT** Si vous croyez avoir contracté le coronavirus, ne vous rendez pas à l’hôpital. Contactez d’abord le 1-877-644-4545. Des professionnels de la santé vous indiqueront la marche à suivre.

Visites de proches : tel qu’annoncé par le gouvernement Legault le 14 mars,toutes les visites non essentielles sont interdites dans les hôpitaux, les CHSLD, les ressources de type familial pour les aînés et adultes vulnérables ainsi que dans les résidences privées pour aînés dans toutes les régions du Québec.

Dentistes : seules les urgences seront traitées. Même scénario pour les services en physiothérapie.

Les centres de dentisterie traiteront uniquement les urgences pour freiner la propagation de la COVID-19 (archives). Photo : iStock / hedgehog94

Hôtellerie Omer-Brazeau : les services en massothérapie sont suspendus et les visites restreintes. Seules les personnes bénéficiant du service d’hébergement, les membres du personnel et les bénévoles ont accès à l’établissement.

INFRASTRUCTURES ET SERVICES MUNICIPAUX

Tel que décrété par le gouvernement du Québec, toutes les bibliothèques, arénas, piscines et autres lieux de rassemblement sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Rimouski :

Les bâtiments de la Ville de Rimouski sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre, mais les fonctionnaires sont toujours en place. Ils peuvent répondre aux questions des citoyens par téléphone, courriel ou encore sur les réseaux sociaux. Si c’est absolument nécessaire, les Rimouskois peuvent prendre rendez-vous s'ils désirent rencontrer un fonctionnaire municipal.

Rivière-du-Loup :

Seuls l’hôtel de ville et la cour municipale demeurent ouverts au public. Les citoyens sont cependant invités à communiquer avec les fonctionnaires par téléphone ou courriel.

Les bibliothèques, piscines et arénas sont fermés. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Mont-Joli :

Les bureaux administratifs sont fermés pour le public, mais les employés de la Ville demeurent en fonction. Les personnes désirant obtenir des services municipaux peuvent s’adresser par téléphone ou par courriel au personnel en place. Toute personne qui désire remettre des documents à la Ville de Mont-Joli peut utiliser la boîte postale dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville.

Trois-Pistoles :

L’hôtel de ville et la caserne sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre, Les services demeurent accessibles en ligne ou par téléphone.

Le nombre de citoyens pouvant assister au conseil municipal de Rimouski a été réduit. Deux conseillers y ont participé par visioconférence, lundi le 16 mars. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

La Pocatière :

L’hôtel de ville et le garage municipal demeurent ouverts, mais l’administration municipale demande aux citoyens d’éviter de s’y rendre.

MRC de Kamouraska :

Le centre administratif de la MRCMunicipalité régionale de comté n’est plus accessible à la population, mais les services sont maintenus par téléphone, visioconférence ou courriel.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Banques alimentaires : les services sont toujours offerts, mais certains organismes, comme Moisson Rimouski-Neigette, reçoivent seulement deux personnes à la fois pour la livraison des paniers. Les usagers doivent aussi répondre à un certain nombre de questions avant de pénétrer à l’intérieur, à savoir s’ils ont voyagé ou été en contact avec des gens qui ont voyagé et s’ils présentent certains symptômes de la COVID-19. Toutes les cuisines collectives sont annulées.

Centres d’hébergement : les maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence demeurent ouvertes selon leurs horaires réguliers.

SERVICES DE GARDE

Tous les services de garde sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Les travailleurs de première ligne peuvent cependant bénéficier de services de garde d’urgence pour leur permettre de se rendre au travail pendant la durée des mesures d’urgence annoncées par le gouvernement Legault.

SPECTACLES ET CULTURE

Rivière-du-Loup en spectacle : tous les spectacles sont suspendus jusqu’au 14 avril inclusivement.

Spect'Art Rimouski annule toutes ses activités jusqu’au 13 avril inclusivement,

Les spectacles du Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) sont suspendus jusqu’au 14 avril.

Les salles de spectacles seront vides en raison des restrictions imposées par le gouvernement (archives). Photo : iStock

Coopérative Paradis de Rimouski : aucune activité jusqu’au 14 avril inclusivement. La coopérative demeure cependant ouverte avec un nombre restreint d’employés.

Le 37e Carrousel international du film de Rimouski est annulé.

Le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture de la Mitis annule et reporte à la saison 2020-2021 ses activités-bénéfices prévues le 21 et 22 mars.

PALAIS DE JUSTICE

Québec a ordonné un huis clos sur les palais de justice partout dans la province. Le public est exclu de toutes les salles de cour.