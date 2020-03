COVID-19 : ce que vous devez savoir en Abitibi-Témiscamingue aujourd’hui

Pour le moment, aucun cas n'a été déclaré en Abitibi-Témiscamingue. Le Canada compte maintenant 569 cas confirmés et 26 cas probables de coronavirus, alors qu'au Québec, on dénombre 74 cas confirmés.

Lors du point de presse hier après-midi (le mardi 17 mars) Dre Léger a reconnu que les services téléphoniques au 811 et au 1-877-644-4545 sont engorgés et que plusieurs résidents de l'Abitibi-Témiscamingue ont du mal à obtenir un rendez-vous pour un dépistage. Elle assure cependant la population qu'il n'y a pas d'urgence et rappelle de faire preuve de patience et de respecter l'isolement.

Des astuces pour gérer le stress et l'anxiété

La pandémie actuelle de coronavirus entraîne son lot de stress et d'anxiété pour plusieurs personnes, particulièrement pour celles qui souffrent déjà d'anxiété, de problèmes de santé ou qui ont une santé mentale plus fragile. La psychothérapeute Joannie Gauthier partage quelques stratégies à adopter.

Des funérailles reportées

Afin de respecter les mesures mises en place, notamment d'éviter les rassemblements, plusieurs funérailles doivent être reportées. Des salons funéraires de la région en voient leurs opérations affectées.

Pour la mise à jour sur la situation au pays : COVID-19 : ce que vous devez savoir au Canada aujourd’hui

Pas de match pour la LHJMQ

Les derniers matchs de la saison 2019-2020 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ne seront pas repris, a annoncé l'organisation hier. Le calendrier de la saison devait prendre fin dimanche.

Des organismes de la région inquiets des impacts financiers

Des organismes de la région doivent annuler leurs activités de financement en raison du coronavirus. Pour savoir lesquelles, cliquez ici.

Demeurer actif

Des centres de conditionnement physique de l’Abitibi-Témiscamingue se tournent vers Internet pour inciter la population à continuer de bouger, alors que de plus en plus de gens sont confinés à leur résidence. Ils commencent à offrir des capsules en ligne, par exemple.

Prévention dans les mines

Les entreprises minières ont commencé à adapter leurs pratiques et à mettre en place des mesures de prévention, mais sans directive uniforme pour toute l'industrie. Des entreprises de la région ont ajouté certaines restrictions en ce qui concerne le nombre de personnes dans un même endroit afin d'éviter la proximité des travailleurs et endiguer la propagation.