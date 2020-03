Garderies fermées : les parents s'ajustent

Jessica LeBreton, de Caraquet, est une mère monoparentale. Elle a trois garçons, dont deux jumeaux qui demeurent chez leur père.

À la maison, d’où elle doit maintenant travailler, elle s'occupe de son plus jeune.

Elle doit jongler entre le travail et ses responsabilités parentales, tout ça, avec un déficit d’attention.

Je m’adapte. Je suis une personne qui est déconcentrée vite, mais je fais du multitâche. Je m’organise, mais c’est à la limite , a-t-elle confié en entrevue à La matinale.

Consultez notre dossier :Tout sur la COVID-19 en Atlantique

On va le faire du mieux qu’on peut

Mireille Doiron est aussi mère de famille. Elle habite à Shédiac avec ses deux garçons, l'un âgé de 15 mois et l'autre de 2 ans et demi. Tout comme son conjoint, elle travaille au sein de la fonction publique. Mme Doiron venait tout juste de recommencer à travailler après son congé de maternité. Elle se remettait de problèmes d'anxiété post-partum. Être de retour à la maison la soulage.

J’étais en mode de panique totale parce que je viens de retourner au travail. Ça me fait tellement de bien. D’être à la maison pour deux semaines ou plus ça m’a inquiétée. Donc, on a gardé notre horaire de travail, on se lève le matin et on déjeune , a indiqué Mme Doiron.

Avec deux parents qui devront travailler de la maison, la gestion du temps sera un peu plus complexe. Quand les enfants dormiront, l’après-midi et le soir, ils tenteront d’accomplir le plus de tâches possible, explique-t-elle.

On va le faire du mieux qu’on peut. On s'attend qu’avec deux jeunes qui sont très dépendants de nous, ça ne sera pas évident, mais on va se trouver un horaire qui fonctionne bien pour nous , a-t-elle dit.

Les garderies s’adaptent

Au Nouveau-Brunswick, les services de garde sont fermés. Toutefois, ceux pour qui le travail est jugé essentiel, comme les travailleurs de la santé, pourront tout de même bénéficier d’un service de garde pour leurs enfants et ainsi, pourront continuer de travailler.

Conséquemment, les propriétaires de garderie s’ajustent. C’est le cas pour Elki Imbeault de la garderie Roche Papier Ciseaux à Moncton.

Afin de savoir si votre emploi correspond à un service essentiel au Nouveau-Brunswick, il faut composer le 1-833-221-9339. Et sur le web , on peut trouver l'information ici  (Nouvelle fenêtre) .

La garderie de Moncton demandé à être sur la liste des centres qui peuvent accueillir des enfants de parents qui travaillent dans les secteurs essentiels.

C’est mouvementé, il y a beaucoup d’incertitude par rapport aux prochaines semaines Elki Imbeault, propriétaire de garderie

Si elle est choisie, des mesures devront être prises.

Les jouets et les surfaces devront être nettoyés plus souvent par exemple.

C’est juste de prendre de bonnes habitudes et de s’acharner sur le ménage aussi , a précisé le propriétaire de la garderie.

Pour ce centre de garde maintenant fermé, aucune décision n’a encore été prise concernant la facturation aux parents. La situation est «inquiétante» autant pour le propriétaire que les employés, soulève le propriétaire de garderie.

Deux semaines à la maison, c’est un peu la limite de ce qu’ils peuvent faire. Après ça, ils ont besoin de travailler. On a besoin de gagner nos vies. C’est sûr que c’est préoccupant pour tout le monde, mais a priori je pense que les parents et surtout les employés comprennent l’enjeu , a souligné M. Imbeault.

Pour le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, ce plan d’intervention est indispensable .

Nous continuons à encourager toutes les personnes qui ne présentent pas un risque élevé à soutenir leurs amis, leurs familles et leurs voisins en unissant leurs efforts pour prendre soin de nos enfants et de nos jeunes , a déclaré le ministre.

Les centres de garde qui restent ouverts pour les travailleurs des services essentiels doivent suivre les conseils de la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell. Réduire la taille des groupes et pratiquer l’éloignement social font partie des mesures à appliquer.

Les gens qui ont voyagé à l’extérieur du pays doivent aussi éviter de se rendre dans les garderies.

Avec des informations d'entrevues réalisées par Martine Blanchard à l'émission La matinale