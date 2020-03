Coronavirus : ouvert ou fermé en Gaspésie et aux Îles?

Voici les plus récentes informations sur ce qui est ouvert ou fermé dans la région en lien avec la COVID-19.

Infrastructures municipales

À la suite de la directive de Québec de fermer les lieux de rassemblement, toutes les municipalités ont fermé leurs installations communautaires, culturelles et sportives jusqu'à nouvel ordre.

La plupart des hôtels de ville et bureaux municipaux demeurent cependant ouverts, notamment à Matane, Amqui, Carleton-sur-Mer, Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts ainsi qu'aux Îles-de-la-Madeleine.

Les municipalités demandent toutefois aux citoyens d'éviter les visites non essentielles et de prioriser les contacts par téléphone ou par courriel, en plus de payer leurs factures en ligne.

Santé

À la suite de l’annonce de l’état d’urgence sanitaire de Québec, les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), incluant ceux de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent, ont interdit les visites dans l’ensemble de ses établissements jusqu’à nouvel ordre. Cet interdit touche les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), les centres hospitaliers, les ressources intermédiaires et les résidences privées pour aînés.

Tous les rendez-vous chez les dentistes du Québec jugés non prioritaires sont annulés pour 14 jours. Seules les urgences, comme les infections, seront traitées.

Osthéopathie Québec et la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés demandent à ses membres de suspendre tout rendez-vous jusqu'à nouvel ordre.

L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec recommande aux cliniques privées de physiothérapie de ne traiter que les cas urgents et de reporter les autres rendez-vous prévus d'ici le 30 mars, incluant ceux des clients de 70 ans et plus.

Les pharmaciens pourront prolonger les ordonnances au-delà des durées maximales prévues par la loi, en avisant obligatoirement le médecin concerné. Ils pourront aussi substituer un médicament par un autre en cas de rupture d'approvisionnement.

Pour toute information liée à la COVID-19, communiquez avec la ligne info de la province au 1 877-644-4545

Transports

La Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a annulé 95 % de ses déplacements. Les seuls déplacements maintenus sont ceux considérés comme essentiels, soit pour des motifs de santé ou de travail.

Les services de traversier entre Matane et la Côte-Nord, de même qu'entre l'Île d'Entrée et Cap-aux-Meules, sont maintenus.

L’aéroport de Gaspé demeure ouvert pour assurer le transport médical et rapatrier les Gaspésiens à l’étranger.

Établissements scolaires

Québec a ordonné la fermeture des écoles, des cégeps et des universités jusqu’au 29 mars.

Services de garde

Les commissions scolaires ont mis en place des services de garde pour les enfants d'âge scolaire dont les parents doivent offrir des services essentiels. Ces services de garde sont accessibles pour les enfants de 4 à 13 ans du 16 au 27 mars, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h.

Les services de garde pour la Gaspésie et les Îles : Matane : École Zénon-Soucy

Sainte-Anne-des-Monts : École Gabriel-Le Courtois

Rivière-au-Renard : École Aux Quatre-Vents

Gaspé : École Saint-Rosaire

Chandler : École Saint-Joseph

Paspébiac : École La Source

Caplan : École Cap Beau-Soleil

Maria : École Saint-Donat

Carleton-sur-Mer : École Bourg

Pointe-à-la-Croix : École Père-Pacifique

Amqui : École Sainte-Ursule

Îles-de-la-Madeleine : École Saint-Pierre

Les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies en milieu familial reconnues par le gouvernement demeurent quant à eux ouverts, mais uniquement pour les enfants des travailleurs de la santé et des autres services essentiels.

Restaurants

Les propriétaires de restaurants s'adaptent eux aussi aux mesures mises en place par Québec pour freiner la propagation de la COVID-19.

Des restaurants et microbrasseries ont décidé de carrément fermer leurs portes au public pour une période indéterminée, comme le Naufrageur à Carleton-sur-Mer, et À l'abri de la Tempête aux Îles-de-la-Madeleine.

D'autres ont plutôt réduit de moitié le nombre de places disponibles. C'est le cas du Bistro-Bar le Brise-Bise à Gaspé, et des microbrasseries La Fabrique à Matane et La Captive à Amqui.

Les Tim Hortons du pays ferment leur salle à manger au public pour une durée indéterminée. Les clients peuvent toutefois continuer à venir chercher les commandes, tant au service à l'auto qu'en personne, mais ils ne peuvent pas demeurer sur place.

Lieux de rassemblement

Dimanche, le gouvernement Legault a ordonné la fermeture des lieux de rassemblement – comme les bars, les gymnases et les cinémas – pour lutter contre la pandémie de coronavirus.