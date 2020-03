Devant la fermeture des cinémas, Universal Pictures offre ses nouveaux films en location

L'homme invisible, La chasse et Emma, qui sont déjà sortis en salles, seront offerts dès vendredi le 20 mars dans les maisons aux États-Unis et ailleurs, a annoncé mardi matin Jeff Shell, président-directeur général de NBCUniversal, société mère de Universal Pictures. Il en coûtera 19,99 $ US pour une location de 48 heures, qui sera accessible grâce aux services des sociétés soeurs de NBCUniversal comme Sky et Comcast, ainsi que d'une variété de partenaires proposant des vidéos sur demande.

Le film d’animation Les Trolls 2 : Tournée mondiale, suite du film Les Trolls sorti en 2016, sera lancé simultanément en salle et en vidéo sur demande, le 10 avril prochain.

Les cinémas sont complètement fermés dans plus d’une trentaine de pays et partiellement fermés dans une douzaine d’autres.

L’annonce de NBCUniversal survient quelques jours après celle de Disney, qui a indiqué que le film La Reine des neiges 2 (Frozen 2) serait offert plus tôt que prévu sur la plateforme Disney+.

NBCUniversal affirme qu’elle va continuer à « évaluer l’environnement alors que les conditions évoluent et va décider de la meilleure stratégie de distribution dans chaque marché où la situation change. »