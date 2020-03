Un au revoir aux allures d'adieu pour David Aebischer et les Olympiques

Près d’une trentaine des 40 joueurs européens de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec font comme lui. Pour moi, c’est une décision qui va plus loin que le sport. La famille, c’est le plus important dans ma vie. En Europe, c’est en train de devenir grave, alors je veux être avec ma famille. La décision a été vite prise , raconte le joueur, qui n’a pas réfléchi longtemps quand l’équipe lui a annoncé qu’il pouvait retourner à la maison.

Le défenseur ne cache pas son inquiétude. Il sait que la situation en Europe s’est grandement détériorée au cours des derniers jours. La Suisse a dépassé les 2 000 cas confirmés de la COVID-19 cette semaine et a pris des mesures de distanciation sociale semblables à celles du Québec et du Canada.

Aebischer (2e à partir de la gauche) avait été nommé assistant-capitaine au début de la saison. Photo : Radio-Canada

Ce qui m’inquiète, c’est que le vol soit annulé. Sinon, je vais me laver les mains souvent, je vais faire attention [pendant le déplacement]. Le plus important c’est que je puisse encore rentrer chez moi. C’est ce qui me fait le plus peur actuellement , mentionne le défenseur de 19 ans.

Une grande déception pour les Olympiques

Même si les activités de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ne sont suspendues que pour le moment, le Suisse ne se berce pas d’illusions. Il croit avoir fait ses adieux au hockey québécois. Son retour en Europe est donc teinté d’une grande nostalgie puisqu’il n’a pas pu dire au revoir adéquatement à tous ses coéquipiers.

J’ai pas pu dire au revoir à personne pratiquement. Je peux juste le faire avec ceux qui restent à Gatineau. Les autres sont presque tous rentrés chez eux. C’est pas facile parce que j’ai fait des rencontres inoubliables ici, j’ai des amis pour la vie , dit Aebischer.

Des joueurs des Olympiques célèbrent un but lors d'une rencontre préparatoire. Photo : Gracieuseté surlevif.net / Olympiques de Gatineau

C’est la vie… on est dans une situation vraiment grave. On peut pas contrôler ça. Je me concentre à rentrer chez moi le plus vite possible pendant que je peux encore. David Aebischer, défenseur des Olympiques de Gatineau

C’est d’autant plus frustrant pour le défenseur et ses coéquipiers que les Olympiques s’accrochaient au dernier rang de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec donnant accès aux séries éliminatoires, après une saison extrêmement difficile. Il ne restait que quatre matchs de saison régulière à jouer pour l’équipe.

On est déçu et on trouve ça plate que ça finisse comme ça. Surtout pour les joueurs qui reviennent pas. On revient de loin parce qu’il n’y a pas si longtemps personne pensait qu’on allait participer aux séries. Il y a de la déception et de la frustration. Après, c’est clair, le point positif c’est qu’on va revoir nos familles plus vite que prévu. Il y a beaucoup d’émotions mélangées , philosophe le Suisse.

Les Olympiques lors d'un match en décembre avant les changements à la direction de l'équipe. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Aebischer s’était révélé un élément très important des Olympiques dès sa première année, durant laquelle il avait brillé aux Championnats du monde de hockey junior. Il compte 32 points en 43 matchs cette saison et occupe le poste d’assistant-capitaine avec les Olympiques.