De nouvelles ressources prochainement pour la ligne téléphonique Info-Santé 811

Lundi après-midi, les responsables de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan ont déclaré qu’ils envisagent de hausser le nombre de lignes téléphoniques à 500, sans toutefois préciser quand ces nouvelles lignes seront disponibles.

Ils ont également l’intention d’instaurer une fonction de rappel pour éviter que les Saskatchewanais soient forcés d’attendre de longues minutes au téléphone.

Ceux qui appellent garderont leur place dans la file d’attente et la ligne Info-Santé 811 les rappellera , a indiqué dans un courriel un porte-parole de l’organisation, tout en ajoutant que près d’une vingtaine de nouveaux employés seront aussi ajoutés.

Les responsables de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan étudient également la possibilité de déplacer certaines équipes qui sont actuellement basées à Regina vers d’autres endroits.

Une telle mesure permettrait de répartir le personnel dans toute la province et ainsi, d’augmenter ou de diminuer la capacité de prise d’appels selon les besoins, précisent-ils.

Une ressource paralysée

Au cours de la dernière semaine, bon nombre de Saskatchewanais se sont plaints des longs délais avant de pouvoir discuter avec un membre du personnel de la ligne d’assistance médicale.

Certains d’entre eux disaient même ne pas avoir été en mesure de parler à une infirmière.

J’ai appelé Info-Santé 811 et il y avait 90 personnes devant moi dans la file d’attente. Après 1 heure 20 minutes au téléphone, on m’a dit que le système avait des difficultés techniques et tout s’est arrêté , déplore Lyndon Lisitza.

Pour améliorer la situation, le gouvernement provincial a notamment mis à la disposition des Saskatchewanais un nouveau service en ligne d’évaluation de leur état de santé [en anglais]  (Nouvelle fenêtre) . Ce dernier a été utilisé plus de 22 000 fois depuis qu’il a été mis sur pied.

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan a également annoncé vendredi que les médecins pourraient désormais proposer des rendez-vous par téléphone avec les patients.

Le ministère travaille aussi sur un système vidéo sécurisé afin de permettre aux patients et aux médecins de communiquer de façon sécuritaire et confidentielle.