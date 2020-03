COVID-19 : le gouvernement albertain veut adopter son budget à marche forcée

Confronté à l’épidémie de coronavirus, le gouvernement albertain accélère de manière spectaculaire les débats parlementaires et propose d’adopter son budget à marche forcée en une seule séance mardi, malgré les protestations de l’opposition.

Nous ne savons pas combien de temps l’Assemblée [législative] pourra continuer de siéger, pour des raisons de santé. Nous avons besoin que le budget soit adopté pour nous occuper de ces problèmes , s'est justifié le premier ministre Jason Kenney lors de la séance de questions au gouvernement lundi, largement consacrée à la propagation de la COVID-19.

Le gouvernement a présenté six motions qui modifient radicalement les règles parlementaires habituelles et qui devraient permettre de faire adopter le budget proposé à la fin du mois de février, en une seule séance mardi.

La Chambre ne s’interrompra pas pour le souper, la Chambre ne s’interrompra pas tant que le budget ne sera pas adopté. Jason Nixon, leader parlementaire du gouvernement

Ces motions temporaires proposent d’interrompre l’examen du projet de budget en comité, où les députés ont commencé à demander aux ministres et aux hauts fonctionnaires des comptes détaillés sur les dépenses prévues, ministère par ministère.

Six heures seulement

Le budget serait débattu immédiatement par l’Assemblée législative au complet. Le gouvernement propose de limiter ce temps de débat et de contourner les procédures habituelles pour que l’ensemble du processus soit terminé en seulement six heures.

L’opposition néo-démocrate, qui comptait sur une trentaine d'heures de discussions détaillées avant même que le budget ne soit soumis à une discussion devant la Chambre, a été prise par surprise par ces propositions. C’est complètement contraire à la démocratie , s’est indigné le député d’Edmonton-Ellerslie Rod Loyola.

Les coupes maintenues

Le NPD est fondamentalement opposé à la stratégie budgétaire mise de l’avant par le gouvernement conservateur, qui a choisi de poursuivre les efforts de réductions des dépenses malgré la détérioration de la situation sanitaire et l’ampleur de la crise économique attendue.

Ce budget prévoit des coupes et des coupes et des coupes pour les mêmes fonctionnaires [...] dont les Albertains ont besoin plus que jamais , a commenté Rachel Notley.

Cette dernière estime que la chute rapide des cours du pétrole va se traduire par un manque à gagner d’au moins 15 milliards de dollars, alors que le gouvernement espérait de limiter son déficit à 6,8 milliards de dollars.