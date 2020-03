COVID-19 : L'Ontario décrète l'état d'urgence sanitaire

Le premier ministre ontarien Doug Ford a annoncé, mardi, que cet état d'urgence entrait en vigueur immédiatement et durerait jusqu'au 31 mars.

Tout rassemblement de 50 personnes ou plus est banni. Les centres commerciaux peuvent toutefois rester ouverts jusqu'à nouvel ordre.

L'Ontario est le foyer du coronavirus au pays avec 177 cas recensés en date de lundi.

Le premier ministre Ford dit qu'il faut faire tout ce qui est possible pour endiguer la propagation du virus. En déclarant l'état d'urgence, la province va pouvoir agir le plus rapidement possible , explique-t-il, avant que le système de santé ne soit submergé.

On fait face à une situation sans précédent. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Ça n'a pas été une décision facile, a dit M. Ford. Le Cabinet a débattu de la question jusqu'aux petites heures du matin et encore tôt ce matin. Le premier ministre dit suivre les conseils du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams.

M. Ford a aussi annoncé, mardi, l'octroi de 300 millions de dollars pour lutter contre la COVID-19, des fonds qui serviront notamment à :

Ajouter 500 lits de soins post-urgence dans les hôpitaux

Ouvrir 25 centres de dépistage de plus

Payer 1000 infirmières

Assurer un dépistage 24 heures sur 24 dans les foyers pour aînés

M. Ford presse aussi Ottawa d'offrir de l'aide financière aux entreprises et d'assouplir immédiatement les critères d'admissibilité à l'assurance-emploi.

3 jours après le Québec

Le premier ministre Ford dit déclarer l'état d'urgence pour rester aux devants de la vague.

Toutefois, plusieurs ont accusé la province de tarder à adopter des mesures draconiennes comme au Québec, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire le 14 mars, interdisant du même souffle les visites dans les hôpitaux et les centres de soins de longue durée, notamment.

Lundi après-midi, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, a demandé entre autres aux garderies, aux bars et aux restaurants (exception faite des commandes à emporter) de fermer leurs portes, quelques heures après avoir affirmé que de telles mesures n'étaient pas encore nécessaires.

Lundi, M. Ford s'était par ailleurs joint aux voix de plus en plus nombreuses demandant à Ottawa de ne plus laisser les visiteurs de l'étranger entrer au pays. Plus tard dans la journée, Justin Trudeau avait fermé la frontière à tous les visiteurs, sauf ceux des États-Unis.

Plus de détails à venir