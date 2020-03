Val-d’Or veut une subvention pour couvrir sa patinoire Bleu Blanc Bouge

La demande d’appui financier sera présentée dans le cadre du programme Vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois .

La patinoire Bleu Blanc Bouge de la Fondation des Canadiens pour l'enfance à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

C’est un programme normé qui permet d’obtenir jusqu’à 200 000 $ pour un toit en bois, explique le maire Pierre Corbeil. Puisque nous avons choisi cette option, on fait la demande et en verra si le gouvernement l’accepte ou pas. C’est une porte de plus à laquelle on frappe. Plusieurs autres programmes pourraient nous venir en aide.

Val-d’Or espère aussi se qualifier pour le Programme d’aide financière pour les infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

Le coût exact de la toiture de la patinoire Bleu Blanc Bouge n’est pas encore confirmé. En novembre dernier, la Ville avait cependant adopté un règlement d’emprunt de 2 M $ pour financer ces travaux et ceux qui permettront aussi la construction d’un pavillon d’accueil et le déménagement éventuel des bureaux du Service sport et plein air.

Des entreprises privées et des clubs sociaux participeront aussi au financement du pavillon et la toiture.

L'importance d'un toit

Rappelons que la construction de la patinoire Bleu Blanc Bouge en tant que tel est défrayée par la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Val-d’Or a choisi de la recouvrir après avoir consulté d’autres gestionnaires ailleurs en province.

On a fait des visites en délégation et, de façon quasi unanime, on nous a dit que si vous avez la possibilité d’investir pour la couvrir, ça va être mieux pour pouvoir l’utiliser de façon continue. Quand il pleut, qu’il neige ou qu’il tombe du grésil, ça rend inutilisables les installations pendant des heures et même des jours. On nous a dit qu’on serait gagnants à prendre cette décision , conclut le maire Corbeil.

La patinoire Bleu Blanc Bouge doit être construite cet été aux abords du Centre air Creebec, à l’intersection de la 6e Rue et de la 6e Avenue.