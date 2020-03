Mises à pied temporaires dans les hebdomadaires régionaux

Les employés travaillaient pour les journaux L'Avantage gaspésien, L'Avant-poste et Chaleurs nouvelles.

Dorénavant, seulement quatre journalistes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie écriront des articles pour les cinq hebdomadaires publiés dans cette grande région.

Le chef de contenu pour Lexis Media, Dominique Fortier, explique que les mesures imposées par le gouvernement pour limiter la progression de la pandémie ont des conséquences directes sur l’entreprise.

Les journaux vivent de la publicité et là, on n'a plus aucune publicité qui vivent dans le milieu culturel, qui vivent dans le milieu sportif. Donc, on s’entend que tout ce qui est événementiel, ben on se retrouve de facto, à perdre ces publicités-là. C’est la même chose pour les commerces qui ont été obligés de fermer.

C'est toutes les conséquences qui arrivent à nos partenaires du milieu des affaires qui ont des impacts aussi sur le journal par ricochet. Dominique Fortier, chef de contenu, Groupe Lexis Média

Dominique Fortier n’était pas en mesure de chiffrer les pertes pour Lexis Média. Il est également trop tôt pour dire si d’autres moyens seront mis en place pour limiter les pertes financières.

Une décision similaire a été prise en Abitibi-Témiscamingue, où 60 % de journalistes de Lexis Media ont été mis en chômage forcé temporairement.