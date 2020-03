Val-d'Or ne s'attend pas à couper d'autres services municipaux

Les autorités municipales ont multiplié les fermetures depuis le début de la crise, la semaine dernière, notamment sur le plan des loisirs et de la culture.

La séance du conseil municipal de lundi soir s'est même tenue à huis clos, sans public, mis à part les journalistes. Elle était cependant diffusée en direct via Facebook.

Le maire Pierre Corbeil estime que la Ville doit faire sa part, comme le reste des acteurs de la société québécoise.

Tout le monde doit faire les efforts pour s’adapter, dit-il. Ce sont peut-être des petits sacrifices, mais le résultat de tous ces sacrifices va faire la différence probablement dans l’expansion de la pandémie. Jusqu’ici, les choses donnent raison aux directives. Le temps va faire foi de tout.

Services des inspections, des permis et de sécurité incendie

Le maire ajoute que le service des inspections et des permis pourrait peut-être être suspendu, mais Val-d'Or n'en est pas rendue là, pas plus que de fermer complètement l'accès à son Hôtel de Ville.

Pour les inspections et les permis, les dispositions ont été prises pour faire faire le gros du travail des officiers par téléphone, précise le maire Corbeil. Il est possible de prendre rendez-vous et il faut s'abstenir de se présenter si on a des symptômes. Je pense qu'on a atteint une vitesse de croisière dans nos différents services.

Val-d'Or n'a pas non plus procédé à des mises à pied temporaires de son personnel, du moins pour l'instant.