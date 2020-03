COVID-19 : ce que vous devez savoir au Canada aujourd’hui

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi la fermeture presque complète de la frontière canadienne.

Seuls les citoyens canadiens, les résidents permanents, les membres d’équipages, les diplomates et ceux dont la famille est canadienne pourront continuer d’entrer au pays, en plus des Américains.

En soirée lundi, Affaires mondiales Canada a annoncé qu'Ottawa offrira des prêts pouvant aller jusqu'à 5000 dollars aux Canadiens qui sont à l'étranger afin de revenir au pays et de couvrir temporairement leurs besoins vitaux en vue de leur retour.

Le Canada compte 441 cas confirmés et probables de coronavirus, dont quatre personnes sont mortes, toutes en Colombie-Britannique. L’Ontario affiche le plus important nombre de cas avec 177, suivi de la Colombie-Britannique, à 103, et de l’Alberta à 74. Le Québec recense 50 cas.

Au total, 99 cas se sont ajoutés au pays lundi.

Le premier ministre du Québec, François Legault, fera le point sur l'épidémie de la COVID-19 en compagnie de la ministre de la Santé, Danielle McCann, et du directeur général de la santé publique, Horacio Arruda, à 13 h.