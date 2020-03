Le projet d’immeuble 17 étages sur la rue Pacifique rejeté par la Ville

Le projet d’un immeuble de 17 étages dans le secteur de la rue Pacifique, évalué à 40 M $, a été rejeté par le conseil municipal, lundi soir, à neuf voix contre six.

C’est donc un autre revers qu’a connu le promoteur Robert Côté, connu pour ses immeubles dans la ville, dont le Napoléon, plus de 10 ans après que son projet d’immeuble résidentiel de 16 étages n’avait pas été accepté par le conseil.

Les élus qui ont rejeté le projet l’ont fait à cause des impacts négatifs qu’un tel projet pourrait avoir sur le paysage urbain, notamment sur le mont Bellevue et le lac des Nations.

Pour Évelyne Beaudin, conseillère du district du Carrefour, c’est un projet qui peut changer radicalement la vision du mont Bellevue.

Plus j’ai réfléchi à la question, plus j’ai réfléchi aux conséquences, plus j’ai été convaincue que le projet ne pouvait absolument pas voir le jour sur notre territoire , dit-elle.

On voit tout de suite que ça ne s’intègre pas dans le paysage sherbrookois et que ça cache l’un de nos plus grands attraits naturels sherbrookois, le mont Bellevue. Évelyne Beaudin, conseillère du district du Carrefour

Annie Godbout, conseillère du district de Rock Forest, abonde dans le même sens. Comme conseil municipal, on a une responsabilité de protéger notre patrimoine naturel. Le lac des Nations et le mont Bellevue sont deux joyaux extraordinaires qu’il faut protéger , souligne-t-elle.

Évelyne Beaudin croit d’ailleurs que la densification doit se faire de façon intelligente afin de bien s’intégrer avec qui se trouve autour. Chose que ce projet d’immeuble de 17 étages ne respectait pas, selon elle.

Une dizaine de milliers de dollars en revenus de taxes

Pour Pierre Tremblay, conseiller du Lac Magog, ce projet de 40 millions $ représenterait une dizaine de milliers de dollars en revenus de taxes . Partout au Québec, tout le monde se targue de vouloir lutter contre l’étalement urbain et c'est exactement ce à quoi visait ce projet , regrette M. Tremblay.

Ce dernier trouvait d’ailleurs que cet immeuble de 17 étages proposait un cachet intéressant .

Rémi Demers, conseiller du district de l’Hôtel-Dieu, regrette quant à lui que les citoyens n’aient pas été consultés avant que le conseil prenne sa décision. On doit donner une chance aux résidents du secteur de s’exprimer , dit-il.

M. Demers avance également que des projets moins hauts peuvent avoir autant, sinon plus, d’impact visuel dans l’environnement immédiat.