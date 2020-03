COVID-19 : la STS pourrait diminuer son offre et passer à l’heure d’été

Si la propagation de la COVID-19 se poursuit et entraîne une baisse de l’achalandage sur son réseau de transports en commun, la Société de transport de Sherbrooke (STS) envisage de passer à l’heure d’été. C’est ce qu’a fait savoir Marc Denault, président de la STS, lors du conseil municipal de lundi soir.

Si jamais on voit des baisses significatives d'achalandage, il pourrait y avoir une révision. On pourrait peut-être passer à l’horaire d’été si on voit que les utilisateurs ne sont pas au rendez-vous , explique M. Denault.

Ce dernier nuance toutefois que le but de la STS est de maintenir le réseau en place tant et aussi longtemps qu'on aura les ressources disponibles pour offrir les services .

Par ailleurs, Marc Denault fait savoir que la direction générale a demandé de mettre en place des équipes de façon permanente pour l’entretien des véhicules de la STS en faisant appel à une firme externe.

Tous les jours, les véhicules sont lavés. Les planchers, les mains courantes, les barres , assure-t-il.

Des nouvelles mesures seront mises en place pour ralentir la progression de la maladie, mardi matin, autant pour protéger nos usagers que nos employés .

La Ville de Sherbrooke toujours en mode préalerte

Comme elle l’avait annoncé samedi lors d’un point de presse, la Ville de Sherbrooke est toujours en mode préalerte dans le contexte de la crise de la COVID-19.

Stéphane Simoneau, coordonnateur des mesures d'urgence pour la Ville de Sherbrooke, dit que le plan d’urgence élaboré par la Ville est tributaire du plan provincial. On respecte la cadence du provincial et on fait en sorte que les services essentiels soient toujours disponibles pour la population , explique-t-il.