Coronavirus : ce que vous devez savoir dans le monde aujourd’hui

En Chine, le confinement de 50 millions de personnes dans le Hubei semble avoir porté ses fruits, puisqu’on rapporte un seul nouveau cas de COVID-19 d'origine locale. À titre comparatif, on dénombrait plus d'un millier de nouvelles contaminations quotidiennes en février.

La Chine a affirmé la semaine dernière avoir « pratiquement jugulé » le virus. Or, les autorités s’inquiètent des cas importés par des personnes en provenance de l’étranger. On dénombre mardi 20 nouveaux cas de COVID-19 importés, pour un total de 143. Les autorités ont donc décrété une quarantaine obligatoire de 14 jours pour les voyageurs étrangers.

La maladie est désormais moins répandue dans son berceau chinois que dans le reste du monde. Ainsi, après l'Espagne et l'Italie, c’est au tour de la France d’entrer en confinement général mardi, après que la santé publique a fait savoir que la contamination s’accélère.

Le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, région où se situe Paris, a notamment affirmé lundi soir que sur les 190 personnes hospitalisées aux soins intensifs, la moitié a moins de 60 ans. Il n’y a pas que des personnes âgées, il y a des jeunes de tous âges, intubés, ventilés, a-t-il dit.

L'Union européenne, quant à elle, ferme ses frontières aux ressortissants étrangers dès aujourd’hui pour freiner la propagation du coronavirus, et ce, pour 30 jours.

Aux États-Unis, où le président a recommandé d’éviter les rassemblements de plus de 10 personnes, on compte désormais plus de 4600 cas de COVID-19 et on dénombre 85 morts. Donald Trump a par ailleurs reconnu lundi que la propagation n’était pas maîtrisée.

Devant la perturbation de l’économie mondiale, les ministres des Finances des pays du G7 vont travailler avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour aider les pays, dont les pays émergents et en développement, à absorber le choc sanitaire et économique causé par la COVID-19.

Ils promettent aussi de s’attaquer aux perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales.