Deux cas de coronavirus dans une communauté scolaire à Cochrane

Il s’agirait de deux membres de la communauté scolaire de Notre-Dame-des-Vallées, selon le Conseil scolaire FrancoSud.

Nous avons été informés le samedi 14 mars par Services de santé Alberta (AHS) que deux membres de la communauté scolaire de Notre-Dame-des-Vallées ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 , écrit le Conseil scolaire FrancoSud dans une lettre adressée aux parents d’élèves.

Une mère de famille qui a trois enfants inscrits à cette école, Isabelle Cliche, dit avoir été informée de la situation avant de recevoir la lettre du Conseil scolaire.

C’est une petite communauté, alors on l'a su rapidement. On l’a su avant que le Conseil scolaire nous informe et avant même que les écoles soient fermées , explique-t-elle.

On peut prendre des précautions et rester à la maison, mais c’est inquiétant de savoir que nos enfants ont potentiellement été en contact. Isabelle Cliche, mère de famille

La lettre du Conseil scolaire FrancoSud ajoute que selon AHS, l’exposition potentielle avec la personne contaminée aurait eu lieu le 10 mars. Les services de santé nous ont demandé d'attendre que leur processus d'enquête soit terminé avant de communiquer cette information à notre communauté .

[L’attente] est longue avec tout ce qui se passe. Isabelle Cliche, mère de famille

Services de santé Alberta a recommandé au Conseil scolaire de mentionner aux parents que tous les enfants et les familles de l’école devraient se placer en auto-isolement pour une période de 14 jours à partir de la date de l’exposition potentielle, soit jusqu’au 23 mars inclusivement .

L'autorité sanitaire entrera en contact avec les familles qui pourraient avoir été exposées à ces personnes.

Terrain inconnu, selon le maire

Le maire de la Ville, Jeff Genung, a lui aussi confirmé les deux cas de coronavirus lors d'une publication en direct sur Facebook.

Il était accompagné par le directeur général adjoint de la Ville, Drew Hyndman.

Nous sommes en territoire inconnu. Jeff Genung, maire de Cochrane

Les préoccupations actuelles en matière de santé liées à la pandémie de COVID-19 créent une grande incertitude. Ce matin, on m'a informé qu'il y avait des cas confirmés à Cochrane. Bien que cela soit troublant, cela nous rappelle que nous ne sommes pas à l'abri. La santé et le bien-être de notre communauté et la prestation continue des services publics demeurent notre priorité absolue , a déclaré Jeff Genung.

La Ville ferme ses services publics, dont la bibliothèque et les centres sportifs.

Avec les informations de Sarah Xenos