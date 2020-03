Coronavirus : l'Ohio reporte sa primaire démocrate malgré un ordre de la cour

En cette période où nous sommes confrontés à une crise de santé publique sans précédent, la tenue d'une élection demain [mardi] obligerait les employés des bureaux de vote et les électeurs à se placer dans une situation de risque sanitaire inacceptable susceptible de leur faire contracter le coronavirus , a écrit sur Twitter le gouverneur de l'État, le républicain Mike Devine.

Pour cette raison, [la directrice du département de la Santé de l'Ohio, la Dre Amy Acton] ordonnera la fermeture des bureaux de vote en raison de la crise sanitaire , a-t-il expliqué.

Le secrétaire d'État de l'Ohio se tournera pour sa part vers les tribunaux pour étendre les possibilités de vote afin que tous les électeurs qui le souhaitent puissent voter , a-t-il indiqué.

Dans un communiqué émis peu auparavant, il avait déclaré que les électeurs ne devaient pas être contraints de choisir entre leur santé et l'exercice de leurs droits constitutionnels , insistant sur la fragilité des personnes âgées ou malades.

La seule chose plus importante qu'une élection libre et équitable est la santé et la sécurité des citoyens de l'Ohio.

Mike Devine, gouverneur de l'Ohio