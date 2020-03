Des élus municipaux siègent au conseil de Rimouski par vidéoconférence

Les conseillers Grégory Thorez et Virginie Proulx ne sont pas en isolement et ne présentent pas de symptômes s'apparentant à ceux du coronavirus.

S'ils ont des raisons personnelles d'être prudents, puisque le conjoint de madame Proulx est médecin et le travail de monsieur Thorez comme chauffeur d'autobus le met en contact avec de très nombreuses personnes, ils ont aussi voulu expérimenter une façon de faire qui permettrait de protéger la capacité du conseil à prendre des décisions même si la crise du coronavirus en venait à dégénérer.

On voulait l'essayer. C'est un exemple pour le public que l'on doit favoriser la distanciation sociale comme le demande le gouvernement du Québec.

De plus en plus, on va inciter les citoyens à adopter ces pratiques.

Virginie Proulx, conseillère municipale du district du Bic à Rimouski