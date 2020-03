Coronavirus : 15 aliments à avoir en cas d'isolement

Il est possible – et souhaitable! – de manger des repas équilibrés en période de quarantaine. Voici les conseils du nutritionniste Hubert Cormier afin de mieux choisir les aliments qui constitueront vos « réserves ».

Avec la propagation du coronavirus au Canada, plusieurs personnes ont pris d’assaut les épiceries pour se procurer des provisions. Avant de se ruer devant les rayons des supermarchés, quelques trucs s’imposent afin de faire des achats plus avisés.

Une bonne planification des repas de la semaine favorise tout d’abord une alimentation variée, composée de fruits et légumes, de produits à grains entiers et d’aliments protéinés.

Il ne faut pas oublier non plus de faire l’inventaire de son réfrigérateur et de son garde-manger afin de consommer rapidement les produits frais. Faites aussi l’inventaire de votre congélateur. Peut-être reste-t-il des plats que vous avez congelés, des repas préparés ou emballés sous-vides ou encore des légumes et des fruits surgelés , conseille Hubert Cormier.

Le nutritionniste encourage d’ailleurs les gens à se procurer un système d’emballage sous-vide pour congeler les produits frais.

Des conserves, mais pas n’importe lesquelles

Les produits en conserve devraient quant à eux être choisis avec parcimonie, car ils comprennent bien souvent de grandes quantités de sodium. Hubert Cormier suggère d’opter pour les produits allégés en sel et si possible pour ceux sans sel ajouté.

Les conserves de légumineuses sont une bonne source de protéines, renferment des fibres ainsi que plusieurs vitamines et minéraux. Les poissons en conserve sont aussi un excellent choix et permettent d’ajouter facilement des protéines à un plat de pâtes ou à un sandwich. Hubert Cormier, nutritionniste

Le nutritionniste met toutefois en garde contre les conserves endommagées. Celles-ci peuvent être contaminées par la bactérie Clostridium botulinum, qui peut provoquer de graves intoxications alimentaires .

Les essentiels de l’alimentation au temps du coronavirus

Santé Canada conseille à la population sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) de bâtir des réserves progressivement afin d’éviter d’avoir à sortir de la maison au sommet de l’éclosion ou pendant que vous êtes malade , mais donne très peu d’informations quant à la teneur de ces réserves. Hormis qu’elles devraient être achetées pour quelques jours, pas pour des mois ou des années.

Les réserves devraient contenir plusieurs aliments de haute valeur nutritionnelle, rassasiants et sains , explique Hubert Cormier. La longue durée de conservation des aliments est aussi un facteur à considérer.

Le nutritionniste distingue – de façon non exhaustive – 15 aliments essentiels qui devraient garnir les tablettes de notre réfrigérateur et de notre garde-manger.