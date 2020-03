Aucune concurrence, les prix du déneigement explosent à Trois-Rivières

Circuler sur le boulevard Hamelin en portant attention aux balises de déneigement résidentiel pique la curiosité. À l’angle de cette artère et du boulevard des Forges, jusqu’à la voie ferrée, toutes les pancartes aux abords des entrées des maisons sont bleues. Ce sont celles de l’entreprise Déneigement Lafleur. Une fois la voie ferrée traversée, toutes les affiches deviennent roses. Elles appartiennent à Déneigement Trois-Rivières. De l’autre côté du parc Isabeau, se sont les poteaux rouges de Déneigement les Forges qui se dressent.

Les trois secteurs sont clairement découpés.

Radio-Canada a sillonné rue par rue les trois secteurs concernés afin de cartographier la zone. Photo : Radio-Canada

Au moment du renouvellement des contrats, à l’automne 2019, voyant que les prix allaient considérablement augmenter, plusieurs citoyens rencontrés par Radio-Canada ont tenté d’obtenir d’autres soumissions.

Un d’entre eux, situé dans le secteur de Déneigement Les Forges, nous montre le carnet sur lequel sont inscrits vingt-deux noms d’entrepreneurs. Il les a tous appelés. La réponse était toujours la même, nous dit-il. Aucun ne se rendait dans son secteur. Tous les citoyens de ce secteur qui se sont confiés à Radio-Canada ont vu leurs factures passer de 345 $ en 2019 à 431 $ en 2020, une augmentation de 25 %.

Une autre résidente, du secteur de Déneigement Lafleur, a fait la même démarche. La réponse obtenue l’a estomaquée.

Vous savez, c’est le secteur d’un autre déneigeur, lui aurait répondu une des entreprises appelées. Je ne peux pas aller m’immiscer dans ses affaires. C’est sa pointe de tarte à lui et nous on ne peut pas aller là.

Dans ce même secteur, un concitoyen a sursauté en réalisant que les coûts pour faire déneiger sa cour passaient de 805 $ à 1144 $, une hausse de 30 %.

Alors qu’il est pratiquement voisin d’une autre zone de déneigement, un client du secteur de Déneigement Trois-Rivières confie que personne ne veut venir parce qu’ils ont l’air d’avoir chacun leurs secteurs . Le découpage géographique l’amène à s’interroger. Il ajoute : moi j’appelle ça un petit cartel .

« Un petit cartel? », Radio-Canada vérifie

Déneigement Lafleur a mandaté un avocat pour répondre aux questions de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Guylain Côté

Pour corroborer les témoignages recueillis, Radio-Canada a sillonné rue par rue les trois secteurs concernés et cumulé des copies de contrats de déneigement afin de comparer les prix des saisons 2018-19 et 2019-20. Plusieurs clients nous ont transmis des lettres envoyées par des entreprises de déneigement qui déplorent un manque de main-d’oeuvre. Celles-ci sont toutes intitulées cession de contrat . Peu importe la compagnie qui envoie la lettre, la formulation est sensiblement la même.

Extrait d'une lettre envoyée à la clientèle par les entreprises de déneigement Photo : Radio-Canada

Dans la lettre, on explique par la suite qui sera le nouvel entrepreneur qui prendra le relais dans leur secteur.

À des fins d’enquête, nous avons téléphoné aux entreprises du secteur Hamelin et prétexté être à la recherche d’un entrepreneur en déneigement.

Chez Déneigement Trois-Rivières, la réceptionniste explique que l’entreprise pour laquelle elle travaille a acheté l’an dernier une partie des équipements et de la clientèle de Déneigement Trilfuvien, un concurrent. Un troisième joueur, Déneigement Lafleur a également acquis des équipements et une autre partie de la clientèle de Déneigement Trifluvien.

Déneigement Trifluvien a délaissé sa clientèle dans le secteur Hamelin en raison de la pénurie de main-d'oeuvre. Photo : Radio-Canada

On l’a racheté à deux. On n’a pas fait une maison, une maison, une maison. On s’est dit : "toi tu vas être là, nous on va être l’autre bord" , explique la dame au téléphone.

Le déneigement préoccupe le Bureau de la concurrence

Le sous-commissaire délégué à la direction des cartels du Bureau de la concurrence du Canada, Pierre-Yves Guay, ne peut pas se prononcer sur le cas spécifique de Trois-Rivières. Toutefois, pour lui, nul n’est censé ignorer la loi et même lorsque les gestes ne sont pas posés avec une intention malveillante, il peut s’agir d’une infraction.

Ce qui est pertinent, c’est la conduite. Si les entreprises s'entendent, soit pour fixer les prix, soit pour se séparer les marchés, ou une combinaison des deux, c’est potentiellement une infraction en vertu de la loi sur la concurrence , dit-il.

Pierre-Yves Guay est sous-commissaire délégué à la direction des cartels du Bureau de la concurrence du Canada. Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

Le Bureau de la concurrence du Canada définit un cartel comme suit : Un cartel est un groupe d’entreprises indépendantes dont le but concerté est de réduire ou d’empêcher la concurrence.

Une infraction relative à la loi sur la concurrence est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans et d’une amende maximale de 25 millions de dollars.

En 2017, le bureau de la concurrence a reçu un nombre important de plaintes liées au déneigement, sans préciser de quelle province il s’agit. Il a même lancé un avertissement aux acteurs du milieu en les prévenant qu’il était risqué de discuter de prix, de territoires et de clients avec leurs concurrents.

Personne parmi les résidents rencontrés par Radio-Canada n’a porté plainte au Bureau de la concurrence ou à la police. Une résidente veut lancer un message à ses concitoyens : Gênez-vous pas à dénoncer .

Refus de soumissionner

Mathieu Lafleur a mandaté un avocat, Me Simon Côté-L’Écuyer, pour répondre aux questions de Radio-Canada. Dans une lettre, l’avocat confirme que Déneigement Lafleur ne livre pas de concurrence aux entrepreneurs des secteurs limitrophes aux siens.

Extrait de la lettre envoyée par l'avocat de Déneigement Lafleur et de Mathieu Lafleur, Me Simon Côté-LÉcuyer Photo : Radio-Canada

Me Côté-L’Écuyer justifie cette façon de procéder par les difficultés financières des entreprises en déneigement et le manque d’employés.

« Aucune entente entre déneigeurs »

Alexandre Adam, qui était un employé de Déneigement Lafleur, a lancé sa propre entreprise en déneigement en 2019. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Les sites web des entreprises Déneigement Trifluvien et Déneigement Trois-Rivières comprennent tous les deux des onglets nos territoires . Malgré ça, les deux propriétaires assurent qu’il n’y a aucune entente entre des déneigeurs de Trois-Rivières.

De prétendre qu’il n’y a pas de compétition dans le marché du déneigement résidentiel à Trois-Rivières nous apparaît comme une grossière aberration , indique pour sa part Déneigement Lafleur par la voix de son avocat, qui nie aussi l’existence d’une entente.

Robin Claveau, propriétaire de Déneigement Trifluvien, est le seul entrepreneur ayant accepté d’accorder une entrevue à Radio-Canada. C’est la pénurie de main-d’oeuvre qui l’a amené à vendre une partie de sa clientèle.

Mathieu Lafleur, de Déneigement Lafleur, est le premier à s’être montré intéressé par ses tracteurs et sa clientèle.

J’ai dit : "ben écoute Mathieu, si tu es intéressé par la run, moi je vais garder le secteur Gilles-Lupien pour la raison que je vais être plus proche de mon garage". C’était pas vendu encore. Pis j’ai dit : "tu ramasseras le secteur dépassé la track de chemin de fer" , raconte Robin Claveau.

Anthony Dontigny, de Déneigement Trois-Rivières, a par la suite signifié son intérêt. Lui, il était intéressé à acheter la plus grande part des deux. Ça fait que j’ai dit : "si tu veux la plus grande part des deux, je te conseille de prendre tout ce qui est le secteur Gilles-Lupien" , explique le propriétaire de Déneigement Trifluvien.

À plusieurs reprises, Robin Claveau jure qu’il n’y a jamais eu de rencontre ou d’entente pour discuter de prix ou de division du territoire. Il explique qu’un tracteur, selon lui, peut déblayer 90 entrées en une matinée. Dans un souci d’efficacité, il est préférable que le même tracteur de déneigement se concentre dans quatre ou cinq rues.

Même son de cloche chez Déneigement Trois-Rivières, qui s’explique par courriel. Pour bien rentabiliser une route de déneigement, il est très important de condenser les clients au maximum. Une machine n’est pas rentable quand elle fait de la route, mais quand elle déneige.

Il n’est donc aucunement question de cartel. Aucune entente n’a été établie entre les différents déneigeurs. Nous n’avons aucune obligation de desservir un client comme de son côté, aucune obligation de faire affaire avec notre entreprise. Extrait du courriel de Déneigement Trois-Rivières

Le propriétaire de Déneigement Les Forges, Alexandre Adam, n’a pas donné suite à nos nombreuses demandes d’entrevue.

Le « dictateur du déneigement » ne fixe pas de prix

Le propriétaire de Déneigement Trifluvien,Robin Claveau, se décrit comme le dictateur du déneigement à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Rien ne démontre que les entrepreneurs en déneigement se soient entendus sur l’augmentation des prix. Cependant, Robin Claveau confie être un peu le dictateur du déneigement . C’est qu’il est le premier à envoyer les contrats à ses clients en août et prétend que ses concurrents attendent de connaître ses tarifs pour établir les leurs.

Si [Déneigement] Trifluvien, qui est le plus gros déneigeur, charge ce prix-là, nous on va y aller tel prix, comprenez-vous? C’est dans ce sens-là que je le vois. Robin Claveau, propriétaire de Déneigement Trifluvien

La directrice de l’association qui le représente, Annie Roy, se porte à sa défense. Le déneigeur en question [Robin Claveau] a agi en bon père de famille en essayant de fournir un service à des gens qui n'en auraient pas eu sinon.

Madame Roy explique qu’avec la pénurie de main-d’oeuvre, les récents hivers rigoureux et la demande en déneigement plus grande que l’offre, les temps sont durs pour les déneigeurs, partout au Québec.

Pourtant, le propriétaire de Déneigement Les Forges, Alexandre Adam, s’est lancé en affaires à l’automne 2019. Il est l’ancien employé de Mathieu Lafleur, de déneigement Lafleur. Selon nos informations, il n’aurait pas participé à la transaction avec Robin Claveau de Déneigement Trifluvien.

Pour contrer les coups durs, Annie Roy explique que les déneigeurs tentent de regrouper au maximum les sites où ils font du déneigement pour optimiser leurs opérations et pour être plus rentables .

Questionnée à savoir jusqu'où ses membres sont prêts à aller pour optimiser leurs opérations, la directrice générale exclut la possibilité de collusion.

Je ne crois pas qu’il y ait eu collusion, pas du tout. Auteur Annie Roy, directrice générale de l'Association des déneigeurs commerciaux et résidentiels du Québec

Quel prix l’an prochain?

Déjà forcés de subir des augmentations de coûts de 20 % à 62 %, les clients rencontrés craignent une autre hausse l’hiver prochain.

La peur, c’est le futur, confie l’un d’entre eux. L’année prochaine ils vont faire quoi ici ? S’ils ont tous chacun leur secteur, ils vont pouvoir faire ce qu’ils veulent.

Un autre résident, lui, s’inquiète aussi de la qualité de son service de déneigement. Il y a seulement ce service-là et on ne peut pas aller voir ailleurs. [...] Comme en ce moment, quand il y a des tempêtes, il vient botcher sa job, il fait ça à peu près, mais là je suis pogné avec lui.

Pour plusieurs d’entre eux, la solution risque d’être l’achat d’une souffleuse en prévision de l’hiver prochain.