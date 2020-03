Kuessipan de Myriam Verreault obtient deux mentions spéciales à Genève

Le film a obtenu deux mentions spéciales dans la Compétition fiction au Festival du film et forum international sur les droits humains.

Ces mentions viennent du Jury international Fiction et droits humains et du Jury des jeunes.

Le Jury international Fiction note que le long métrage de Myriam Verreault montre un monde rarement représenté à l'écran .

Un moment intime dans la vie de deux jeunes femmes innues et de leur famille. Il est à la fois joyeux, dramatique, tragique et plein d'espoir. Un film habilement conçu, Kuessipan est beau dans sa simplicité et son originalité , a-t-il indiqué.

Le lien entre les personnages, le rôle déterminant de l'écriture et de la poésie ainsi que la question de l'appartenance à une communauté, à une culture et à un territoire nous ont énormément émus , a déclaré de son côté le Jury des jeunes.

Sorti en salle au Québec le 4 octobre dernier, Kuessipan est disponible en DVD et en vidéo sur demande depuis le 3 mars.

Inspiré de l'œuvre de Naomi Fontaine, le film a été tourné dans la communauté innue de Uashat Mak Mani-Utenam ainsi qu'à Sept-Îles.

Les rôles principaux sont interprétés par deux jeunes Innues de Uashat, Sharon Fontaine-Ishpatao et Yamie Grégoire.

Le Festival du film et Forum international sur les droits humains se tient chaque année depuis 16 ans à Genève.

L'événement a dû être annulé à cause de la pandémie de la COVID-19, mais s'est tenu en ligne dans une forme repensée.