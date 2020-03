Coronavirus : des entrepreneurs de la Mauricie demandent de l’aide

Un texte de Jonathan Roberge

Laurie Bellerive est propriétaire de trois centres d’entraînement en Mauricie. Elle ne veut pas laisser tomber ses 62 employés, mais comme tout le monde, sa capacité financière aura une limite tôt ou tard .

Les gens se sont abonnés pour un an, souvent, et ils paient mensuellement de façon automatique, alors pour l’instant, on continue de percevoir ces sommes et ça va nous permettre d’assumer nos frais fixes, comme la location de l’immeuble, les taxes, assurances ainsi que le compte d’Hydro-Québec , explique-t-elle

On veut soutenir du mieux qu’on peut nos employés et tenter de les aider avec un support financier, mais on ne sait pas si on sera en mesure de le faire. Laurie Bellerive, propriétaire de Centre athlétique Trois-Rivières

Laurie Bellerive affirme que sa clientèle est généralement compréhensive, mais qu’elle reçoit certains commentaires négatifs.

Il y a quand même des clients qui nous rappellent qu’ils paient sans avoir accès aux services pour le moment, dit-elle. On le comprend et on est pris entre l’arbre et l’écorce : nos clients sont importants, ce sont eux qui nous permettent de vivre.

Mathieu Naud est propriétaire du commerce Monsieur Reptile, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Comme des milliers de propriétaires de PME, Mathieu Naud s’inquiète pour la pérennité de son commerce.

Je ne peux pas dire à la banque : "pour la protection du public, ne prend pas de paiements pour les deux prochains mois, parce que je n’ai pas de revenus". Je ne dois pas être le seul entrepreneur qui est pris dans cette situation-là. Le revenu ou la santé? Le choix est déchirant. J’hésite à fermer mes portes , lance le propriétaire de Monsieur Reptile.

Son magasin, logé dans un centre commercial à Trois-Rivières., est aussi un centre d’éducation. Petits et grands peuvent y avoir un premier contact avec toutes sortes de reptiles.

Chaque item insignifiant de tous les jours, comme une vitre qui sépare les gens des animaux, devient une source de contamination possible, explique-t-il. Tout ce que les gens touchent représente un risque. Les animaux y compris.

La saison estivale approche et contrairement à l’habitude, elle est source d’inquiétude.