Le Port de Québec impose le confinement aux marins étrangers

Le confinement obligatoire des équipages de navires étrangers serait présentement à l'étude entre différentes organisations fédérales, mais le Port de Québec a décidé de l’appliquer sans tarder.

On remarque que le temps est un des ennemis à combattre , explique Stéphane Michaud, vice-président intérimaire des communications.

En état de veille constant depuis des semaines concernant la propagation de la COVID-19, le Port de Québec remarque que la situation évolue extrêmement rapidement et veut agir avec précaution.

Par courriel, l’Agence des services frontaliers du Canada dit ne pas être en mesure de répondre à nos questions pour l’instant concernant le confinement des marins spécifiquement.

Plus de détails quant aux nouvelles mesures sont présentement en cours de finalisation et seront communiqués dans les plus brefs délais , écrit-on.

Ralentir les bateaux pour éviter des pénuries au Canada

Les pilotes du Saint-Laurent proposent d’aller un peu plus loin et d’imposer une période d’incubation de 14 jours à tous les navires étrangers.

Ils estiment que la propagation du coronavirus menace leur santé et par conséquent, pourrait mettre en péril la livraison de biens essentiels au pays.

Vaut mieux ralentir certains navires que de manquer de pilotes. Alain Arseneault, président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central

Masques et gants de protection, fruits et légumes, produits de nettoyage, médicaments, produits pharmaceutiques, pétrole : environ 80 % des biens de consommation arrivent au Canada par bateau.

Le fleuve Saint-Laurent est la porte d’entrée de nombreux de ces biens attendus au Canada et aux États-Unis.

Nos pilotes sont les premiers Canadiens à embarquer à bord d’un navire étranger qui pourrait être infecté par le coronavirus , lance M. Arseneault.

Tous les jours, des pilotes montent à bord de paquebots provenant d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Afrique et des États-Unis. Ils assurent la navigation entre Les Escoumins et Montréal. Certains de ces bateaux poursuivent ensuite leur route vers les États-Unis.

Par exemple, un navire partant de l'Italie passe seulement six à sept jours en mer avant qu’un pilote du Saint-Laurent se joigne à l’équipage.

Les navires qui se présentent ici sur la côte canadienne et qui n’ont pas eu une période d’incubation de 14 jours, on pourrait avoir des marins qui ont le virus, mais ne présentent pas les symptômes , s'inquiète Alain Arseneault.

Ce dernier demande qu’on clarifie cette zone grise afin de mieux protéger les pilotes et ainsi assurer le maintien du transport maritime.

Dans certains cas, jusqu’à six pilotes différents peuvent monter à bord d’un même navire pour un trajet entre Les Escoumins et Montréal.

En attendant qu’on impose des mesures claires, les pilotes du Saint-Laurent ont pris certaines initiatives pour assurer leur sécurité.

Ils demandent entre autres que la timonerie de chaque navire soit désinfectée aux quatre heures et qu'ils minimisent au maximum leur interaction avec l’équipage.

Stéphane Michaud du Port de Québec considère que les questions soulevées par les pilotes sont légitimes.

De leur côté, les Armateurs du Saint-Laurent affirment que la situation est prise au sérieux et que chaque entreprise a mis en place des systèmes rigoureux pour éviter toute propagation du virus à bord .

Il y a en tout 200 pilotes qui assurent la navigation de navires commerciaux sur le fleuve Saint-Laurent.